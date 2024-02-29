29 Февраля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 28 февраля
Минстрой области выдал 1000 именных сертификатов  на приобретение жилья детям-сиротам
17:42 | 28 февраля
С 1 марта изменяются правила выезда детей до 14 лет за границу
17:00 | 28 февраля
Более 40 премьерных мероприятий будут посвящены Году Семьи в Саратовской области
16:00 | 28 февраля
Стартовал приём заявок на второй Всероссийский конкурс патриотического рисунка «Z патриот»
15:00 | 28 февраля
Более 1 500 заявок уже направлено в добровольческий корпус Российской студенческой весны
14:00 | 28 февраля
Столыпинский индустриальный парк ответственно подходит к отбору подрядчиков
13:00 | 28 февраля
Саратовское управление Росреестра сократило сроки электронной регистрации недвижимости до суток
12:30 | 28 февраля
Жители России узнали секреты приготовления знаменитого саратовского калача
12:00 | 28 февраля
Год семьи: в регионе проживает свыше 26 тысяч многодетных семей
11:00 | 28 февраля
В этом году планируется привлечь 74 медиков для работы в сельской местности
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Более 1 500 заявок уже направлено в добровольческий корпус Российской студенческой весны

Новости
Более 1 500 заявок уже направлено в добровольческий корпус Российской студенческой весны


Стать частью волонтёрского корпуса XXXII фестиваля «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи образовательных организаций высшего образования, который пройдет с 26 мая по 1 июня 2023 года в Саратове, можно подав заявку до 25 марта. Сделать это может любой житель России от 18 лет из всех субъектов нашей страны. По итогам отбора планируется подготовить более 500 волонтёров для организации фестиваля.

«Предварительно все добровольцы пройдут обучение в Волонтерском центре по привлечению и подготовке, познакомятся с программой фестиваля, его организационной структурой, пройдут тренинги по личным и функциональным компетенциям, закрепят полученный опыт на практике», - отметила председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.

Для участия в мероприятии необходимо до 25 марта 2024 года подать заявку на сайте Добро.ру по ссылке. При регистрации важно заполнить все поля анкеты, указав опыт волонтёрской деятельности, организации крупных событий в рамках выбранного направления.