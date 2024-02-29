Более 1 500 заявок уже направлено в добровольческий корпус Российской студенческой весны

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Стать частью волонтёрского корпуса XXXII фестиваля «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи образовательных организаций высшего образования, который пройдет с 26 мая по 1 июня 2023 года в Саратове, можно подав заявку до 25 марта. Сделать это может любой житель России от 18 лет из всех субъектов нашей страны. По итогам отбора планируется подготовить более 500 волонтёров для организации фестиваля.«Предварительно все добровольцы пройдут обучение в Волонтерском центре по привлечению и подготовке, познакомятся с программой фестиваля, его организационной структурой, пройдут тренинги по личным и функциональным компетенциям, закрепят полученный опыт на практике», - отметила председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.Для участия в мероприятии необходимо до 25 марта 2024 года подать заявку на сайте Добро.ру по ссылке. При регистрации важно заполнить все поля анкеты, указав опыт волонтёрской деятельности, организации крупных событий в рамках выбранного направления.