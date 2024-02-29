29 Февраля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 28 февраля
Минстрой области выдал 1000 именных сертификатов  на приобретение жилья детям-сиротам
17:42 | 28 февраля
С 1 марта изменяются правила выезда детей до 14 лет за границу
17:00 | 28 февраля
Более 40 премьерных мероприятий будут посвящены Году Семьи в Саратовской области
16:00 | 28 февраля
Стартовал приём заявок на второй Всероссийский конкурс патриотического рисунка «Z патриот»
15:00 | 28 февраля
Более 1 500 заявок уже направлено в добровольческий корпус Российской студенческой весны
14:00 | 28 февраля
Столыпинский индустриальный парк ответственно подходит к отбору подрядчиков
13:00 | 28 февраля
Саратовское управление Росреестра сократило сроки электронной регистрации недвижимости до суток
12:30 | 28 февраля
Жители России узнали секреты приготовления знаменитого саратовского калача
12:00 | 28 февраля
Год семьи: в регионе проживает свыше 26 тысяч многодетных семей
11:00 | 28 февраля
В этом году планируется привлечь 74 медиков для работы в сельской местности
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Столыпинский индустриальный парк ответственно подходит к отбору подрядчиков

Новости
Вчера управляющая компания повторно объявила большой аукцион на заключение договора по выполнению строительно-монтажных работ на территории будущего Столыпинского индустриального парка.


Соответствующее извещение размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Объектом строительства являются внутриплощадочные сети коммуникаций на участке в пос. Соколовый. Они включают вторую часть ливнево-очистных сооружений (дождевая канализация более 4800п.м.), водопровод более 4100 п.м., сети канализации более 10800 п.м. и поставка и монтаж канализационных насосных станций (3шт.), пожарный водопровод более 3400 п.м. и монтаж пожарных резервуаров (2шт.). Предыдущий аукцион по результатам рассмотрения заявок комиссией по осуществлению закупок был признан несостоявшимся. Это произошло в связи с несоответствием участника, подавшего заявку, требованиям, предъявляемым к нему в соответствии с условиями проведения закупки.

Также управляющей компанией в связи с непредоставлением обеспечения исполнения договора в установленный законодательством срок был признан уклонившимся от заключения договора участник первого аукциона по строительству очистных сооружений ливневых стоков на участке.

«В связи с особой значимостью проекта для региона к потенциальным подрядчикам предъявляются жесткие требования. Именно поэтому мы повторно разместили извещение о проведении аукциона. По его итогам будет определён подрядчик, с которым управляющая компания заключит договор на ведение работ. Строительство должно вестись надежным подрядчиком в строгом соответствии с действующими нормами и правилами. Каждый шаг в реализации проекта должен быть безошибочным», – комментирует директор управляющей компании Алексей Лихачев.