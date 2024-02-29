Столыпинский индустриальный парк ответственно подходит к отбору подрядчиков

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Соответствующее извещение размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Объектом строительства являются внутриплощадочные сети коммуникаций на участке в пос. Соколовый. Они включают вторую часть ливнево-очистных сооружений (дождевая канализация более 4800п.м.), водопровод более 4100 п.м., сети канализации более 10800 п.м. и поставка и монтаж канализационных насосных станций (3шт.), пожарный водопровод более 3400 п.м. и монтаж пожарных резервуаров (2шт.). Предыдущий аукцион по результатам рассмотрения заявок комиссией по осуществлению закупок был признан несостоявшимся. Это произошло в связи с несоответствием участника, подавшего заявку, требованиям, предъявляемым к нему в соответствии с условиями проведения закупки.Также управляющей компанией в связи с непредоставлением обеспечения исполнения договора в установленный законодательством срок был признан уклонившимся от заключения договора участник первого аукциона по строительству очистных сооружений ливневых стоков на участке.«В связи с особой значимостью проекта для региона к потенциальным подрядчикам предъявляются жесткие требования. Именно поэтому мы повторно разместили извещение о проведении аукциона. По его итогам будет определён подрядчик, с которым управляющая компания заключит договор на ведение работ. Строительство должно вестись надежным подрядчиком в строгом соответствии с действующими нормами и правилами. Каждый шаг в реализации проекта должен быть безошибочным», – комментирует директор управляющей компании Алексей Лихачев.