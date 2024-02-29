Саратовское управление Росреестра сократило сроки электронной регистрации недвижимости до суток

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Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с руководителем управления Росреестра по Саратовской области Александром Соловьевым. Они обсудили результаты деятельности ведомства.По словам главы управления, особое внимание уделяется оптимизации сроков регистрации сделок с объектами недвижимости. Например, ранее госрегистрация прав и постановка на кадастровый учет бытовой недвижимости занимала до 30 дней, а сейчас такая услуга в электронном виде оказывается за 24 часа.Кроме того, максимально уменьшилось время учёта и регистрации прав в отношении социально значимых и инфраструктурных объектов. Это касается, в том числе, и подведенных к ним коммуникаций. В индивидуальном порядке происходит сопровождение учётно-регистрационных действий в отношении объектов, возводимых в рамках нацпроектов «Демография», «Образование», «Здравоохранение».В прошлом году продолжились комплексные кадастровые работы, благодаря которым в 3 муниципалитетах (Саратов, Энгельсский и Татищевский районы) были уточнены границы земельных участков, исправлены реестровые ошибки, выявлены неучтённые ранее участки и объекты капитального строительства. В этом году эта работа будет проведена в Аткарском, Красноармейском, Краснокутском, Лысогорском и Энгельсском районах. Планируется проверить 28 тысяч объектов недвижимости.