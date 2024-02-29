Год семьи: в регионе проживает свыше 26 тысяч многодетных семей

просмотров: 154

«По данным статистики, в регионе проживает 245 тысяч семей, в которых воспитывается более 433 тысяч детей, свыше 26 тысяч семей области являются многодетными», - отметил министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.По итогам прошлого года в области был введен ряд мер государственной помощи семьям с тремя и более детьми: увеличен размер выплаты на школьную форму, расширены возможности регионального маткапитала, предоставлено право на получение 50% компенсации за обучение детей в колледжах и техникумах и стоимости оздоровительной путевки, введена субсидия на покупку и установку газоиспользующего оборудования, расширен круг получателей компенсации за газификацию, принят закон об учете в составе многодетной семьи детей до 23 лет, участвующих в СВО.Проводится работа по внедрению мер поддержки на Портал госуслуг для большего удобства жителей.