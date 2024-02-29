Саратовская область поделилась опытом развития молодежного предпринимательства на выставке "Россия"

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Министр экономического развития области Андрей Разборов выступил на панельной дискуссии «Меры поддержки бизнеса федерального и регионального масштабов» на международной выставке-форуме «Россия» в рамках Дня предпринимательства.Андрей Разборов рассказал о региональных мерах поддержки бизнеса, большое внимание уделив поддержке молодежного предпринимательства.«В нашем регионе сегодня действуют около 76 тысяч субъектов бизнеса. Из них порядка 18 тысяч приходится на субъекты молодежного предпринимательства. Мы ведем системную работу с потенциальными и действующими молодыми предпринимателями - оказываем содействие в реализации бизнес-проектов, поддерживаем предприятия в трудоустройстве молодых специалистов посредством предоставления субсидий», - отметил министр.В Саратовской области реализуются все меры поддержки бизнеса, доступные в рамках нацпроекта Президента России Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство», которыми могут воспользоваться и молодые предприниматели.Работа по поддержке молодых бизнесменов разбита на три основных блока – образовательный, финансовый и меры налогового стимулирования.В этом году особое внимание уделяется данной категории предпринимателей. Совместно с Центром «Мой бизнес» разработана программа поддержки молодежного предпринимательства, которая рассчитана на 2024 год и содержит 55 мероприятий, в числе которых выставки, конференции, экскурсии на производства, мотивационные форумы, тренинги.Также одним из новых направлений стал запуск программы поддержки предпринимательских инициатив участников СВО и членов их семей, среди которых много молодых людей. Она составлена на год и включает цикл мероприятий по презентации мер поддержки Центра «Мой бизнес», курсы по финансовой безопасности, тренинги и лекции по вопросам создания и продвижения собственного дела, эффективному инвестированию.«Мы рассчитываем, что по этим двум программам мы сможем охватить мерами поддержки порядка 4 тысяч человек за 2024 год», - отметил Андрей Разборов.Финансовый блок включает в себя грантовую поддержку молодых предпринимателей, также для них разработана линейка льготных микрозаймов. В прошлом году субъекты молодежного предпринимательства привлекли в виде грантов и льготных микрозаймов 44,3 млн рублей на свое развитие.