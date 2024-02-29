Градозащитники поддержали идею установки памятника Ушакову в Саратове

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"Очень приятно слышать, что установка этого памятника поддерживается всеми. Это замечательно. Какое место найти? Нужно предусмотреть визуализацию каждого с разных сторон. Когда будут представлены различные варианты, можно их смотреть не гипотетически. Они будут вполне конкретны. И вот тогда набор доказательств для каждого решения будет, и тогда будет приниматься правильное аргументированное решение. В данном случае, конечно, нам и мнение того же самого инвестора тоже небезразлично. Хотелось бы вот такой гармонии, такого согласия найти для всех", - подчеркнул Виталий Кудрявцев - представитель Саратовской региональной организации Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России».Отметим, накануне исполняющая обязанности заместителя министра ЖКХ - главный архитектор области Анастасия Пузанова встречалась с представителями общественности по данному вопросу.«Все варианты обсуждаемы, необходимо сделать визуализацию и осуществить примерку макета, пройти и посмотреть, выбрав наилучшее место для установки», - отметила Анастасия Пузанова.Напомним, с предложением установки памятника в честь великого русского флотоводца обратились саратовский скульптор Андрей Щербаков и инициаторы проекта - представители социально ответственного бизнеса, готовые взять на себя все расходы по изготовлению и установке сооружения. В качестве локации для установки инициаторами предложен спуск на набережной по улице Некрасова. По их мнению, памятник должен расположиться рядом с Волгой. Комиссионно определено, что технически это возможно.