29 Февраля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 28 февраля
Минстрой области выдал 1000 именных сертификатов  на приобретение жилья детям-сиротам
17:42 | 28 февраля
С 1 марта изменяются правила выезда детей до 14 лет за границу
17:00 | 28 февраля
Более 40 премьерных мероприятий будут посвящены Году Семьи в Саратовской области
16:00 | 28 февраля
Стартовал приём заявок на второй Всероссийский конкурс патриотического рисунка «Z патриот»
15:00 | 28 февраля
Более 1 500 заявок уже направлено в добровольческий корпус Российской студенческой весны
14:00 | 28 февраля
Столыпинский индустриальный парк ответственно подходит к отбору подрядчиков
13:00 | 28 февраля
Саратовское управление Росреестра сократило сроки электронной регистрации недвижимости до суток
12:30 | 28 февраля
Жители России узнали секреты приготовления знаменитого саратовского калача
12:00 | 28 февраля
Год семьи: в регионе проживает свыше 26 тысяч многодетных семей
11:00 | 28 февраля
В этом году планируется привлечь 74 медиков для работы в сельской местности
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Градозащитники поддержали идею установки памятника Ушакову в Саратове

Новости
Вчера,27 февраля, в Саратовской областной Думе состоялось заседание градостроительного совета. Одним из затронутых вопросов - установка памятника адмиралу Ушакову.




"Очень приятно слышать, что установка этого памятника поддерживается всеми. Это замечательно. Какое место найти? Нужно предусмотреть визуализацию каждого с разных сторон. Когда будут представлены различные варианты, можно их смотреть не гипотетически. Они будут вполне конкретны. И вот тогда набор доказательств для каждого решения будет, и тогда будет приниматься правильное аргументированное решение. В данном случае, конечно, нам и мнение того же самого инвестора тоже небезразлично. Хотелось бы вот такой гармонии, такого согласия найти для всех", - подчеркнул Виталий Кудрявцев - представитель Саратовской региональной организации Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России».

Отметим, накануне исполняющая обязанности заместителя министра ЖКХ - главный архитектор области Анастасия Пузанова встречалась с представителями общественности по данному вопросу.

«Все варианты обсуждаемы, необходимо сделать визуализацию и осуществить примерку макета, пройти и посмотреть, выбрав наилучшее место для установки», - отметила Анастасия Пузанова.

Напомним, с предложением установки памятника в честь великого русского флотоводца обратились саратовский скульптор Андрей Щербаков и инициаторы проекта - представители социально ответственного бизнеса, готовые взять на себя все расходы по изготовлению и установке сооружения. В качестве локации для установки инициаторами предложен спуск на набережной по улице Некрасова. По их мнению, памятник должен расположиться рядом с Волгой. Комиссионно определено, что технически это возможно.