29 Февраля 2024 ЧЕТВЕРГ
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17:42 | 28 февраля
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17:00 | 28 февраля
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16:00 | 28 февраля
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13:00 | 28 февраля
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12:30 | 28 февраля
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В Саратов прибудет поезд Министерства обороны России

Новости
В Саратов прибудет поезд Министерства обороны России

1 марта в рамках Всероссийской акции "Сила в правде" в 10.00 на железнодорожный вокзал Саратова прибудет поезд Министерства обороны РФ
Все желающие смогут принять участие в насыщенной интерактивной программе, которая включает демонстрацию уникальных образцов вооружения и военной техники, выставки, концерты военных творческих коллективов, многое другое.

Напомним, агитационный поезд отправился с Киевского вокзала Москвы 23 февраля и проследует через 67 субъектов Российской Федерации, совершив остановки на 75 железнодорожных станциях. Акция завершится в канун Дня Победы - 8 мая.