В 2024 году детские школы искусств ждут ремонт, обновление, переоснащение

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В Саратовской области продолжается капитальный ремонт и модернизация учреждений культуры в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, госпрограмм и региональных проектов.Благодаря нацпроекту «Культура» шесть детских учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства приведены в надлежащее состояние –проведен капитальный ремонт и реконструкция на общую сумму более 120 млн рублей, 107 из которых – федеральные средства.В 2024 году за счет средств федерального бюджета будет проведен капитальный ремонт старейшей ДШИ г. Калининска. Это одно из масштабных и авторитетных образовательных заведений области. Вокалом, хореографией, живописью, декоративно-прикладным искусством и игрой на музыкальных инструментах здесь занимается более 400 ребят. Обветшалому зданию требуется не только ремонт, но и модернизация внутреннего пространства. Школе искусств в рамках нацпроекта «Культура» выделено 14,5 млн рублей на капитальный ремонт.«В 2024 году ДШИ им. Талдыкина исполнятся 60 лет. В здании заменят кровлю, обновят пол, потолок, стены и электропроводку, установят новую систему отопления. Безопасность детей будет под контролем современной системы пожарной сигнализации, внешнего и внутреннего видеонаблюдения. Кроме того, в 2024 году 15 детских школ искусств получат новые музыкальные инструменты. Балалайки, домры, ксилофоны, скрипки – это далеко не все инструменты, которые уже появились в школах искусств региона по федеральному проекту «Культурная среда» в рамках президентского национального проекта «Культура». Для юных талантов также закупили учебные материалы, а кабинеты, актовые залы и мастерские оснащаются современным оборудованием», – рассказала министр культуры региона Наталия Щелканова.