29 Февраля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 28 февраля
Минстрой области выдал 1000 именных сертификатов  на приобретение жилья детям-сиротам
17:42 | 28 февраля
С 1 марта изменяются правила выезда детей до 14 лет за границу
17:00 | 28 февраля
Более 40 премьерных мероприятий будут посвящены Году Семьи в Саратовской области
16:00 | 28 февраля
Стартовал приём заявок на второй Всероссийский конкурс патриотического рисунка «Z патриот»
15:00 | 28 февраля
Более 1 500 заявок уже направлено в добровольческий корпус Российской студенческой весны
14:00 | 28 февраля
Столыпинский индустриальный парк ответственно подходит к отбору подрядчиков
13:00 | 28 февраля
Саратовское управление Росреестра сократило сроки электронной регистрации недвижимости до суток
12:30 | 28 февраля
Жители России узнали секреты приготовления знаменитого саратовского калача
12:00 | 28 февраля
Год семьи: в регионе проживает свыше 26 тысяч многодетных семей
11:00 | 28 февраля
В этом году планируется привлечь 74 медиков для работы в сельской местности
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Линию розлива агрессивных веществ создали в Саратове

Новости
Линию розлива агрессивных веществ создали в Саратове


В Саратове анонсировали выпуск новой высокопроизводительной линии, предназначенной для розлива агрессивных химических продуктов. Ее сделали на заводе фасовочно-упаковочного оборудования «АВРОРА».

По данным производителя, конструктивные особенности оборудования рассчитаны на работу с едкими жидкостями. Сопла изготовлены из инертного пластика, устойчивого к воздействию агрессивных веществ. Система подачи и дозации использует трубопроводы высокой химической стойкости, исключающие контакт продукта с металлом и другими материалами. Зону розлива снабдили герметичным ограждением из закаленного стекла и оснастили вытяжным зонтом для отвода опасных паров продуктов.

Технология розлива на расходомерах, которые регулируют объем пропускаемого продукта, позволяет достигать высоких показателей точности. Машина автоматически производит наполнение и укупорку тары в непрерывном поточном режиме.

Как сообщили на предприятии, инновационное оборудование имеет высокий потенциал для производства промышленной, строительной, автомобильной и бытовой химии.