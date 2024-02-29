Линию розлива агрессивных веществ создали в Саратове

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В Саратове анонсировали выпуск новой высокопроизводительной линии, предназначенной для розлива агрессивных химических продуктов. Ее сделали на заводе фасовочно-упаковочного оборудования «АВРОРА».По данным производителя, конструктивные особенности оборудования рассчитаны на работу с едкими жидкостями. Сопла изготовлены из инертного пластика, устойчивого к воздействию агрессивных веществ. Система подачи и дозации использует трубопроводы высокой химической стойкости, исключающие контакт продукта с металлом и другими материалами. Зону розлива снабдили герметичным ограждением из закаленного стекла и оснастили вытяжным зонтом для отвода опасных паров продуктов.Технология розлива на расходомерах, которые регулируют объем пропускаемого продукта, позволяет достигать высоких показателей точности. Машина автоматически производит наполнение и укупорку тары в непрерывном поточном режиме.Как сообщили на предприятии, инновационное оборудование имеет высокий потенциал для производства промышленной, строительной, автомобильной и бытовой химии.