В апреле в Санкт-Петербурге пройдет выставка «Экспотехностраж»

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С 3 по 5 апреля в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» пройдет выставка передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «Экспотехностраж».Международная выставка объединяет в себе комплекс конгрессно-выставочных, презентационных и научно-деловых мероприятий, где специалисты могут обменяться опытом и информацией, обсудить инновационные идеи и решения, а также перспективные направления развития отрасли безопасности и промышленности, наладить взаимовыгодное сотрудничество.Важными темами станут защита населения, вопросы гражданской и национальной безопасности, информационная безопасность, аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», безопасность на промышленных предприятиях и объектах транспортной инфраструктуры, противодействие экстремизму и терроризму и др.Подробная информация на сайте http://guard-expo.com/.