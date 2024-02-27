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Посетители выставки «СВОих не бросаем» в музее краеведения могут написать письмо бойцам

Новости
Посетители выставки «СВОих не бросаем» в музее краеведения могут написать письмо бойцам

В Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация выставки «СВОих не бросаем». Она посвящена специальной военной операции на Украине.

Гости музея могут познакомиться с документами, фотографиями, деталями вооружения, образцами обмундирования и наградами бойцов. Кроме того экспозиция рассказывает о волонтерской деятельности, развернувшейся на территории Саратовской области, и ее участниках. В их числе - Саратовское отделение организации «Боевое братство», члены которого регулярно доставляют в зону боевых действий гуманитарную помощь и необходимое оборудование, а также Саратовская Ассоциация Героев, которая собирает средства и отвозит в зону боевых действий продукты, обмундирование и снаряжение для участников спецоперации.

Свою продукцию для экспонирования предоставило Саратовское отделение «Технологии победы» Всероссийского волонтерского движения «Народная сеть». Одним из основных направлений движения является изготовление маскировочных сетей. Экспонируется продукция предприятий Саратовской области, производящих изделия для фронта.

Так же посетители могут написать письмо бойцу, примерить маскировочный костюм «Леший» и познакомиться с другими видами камуфляжа.

«Музейное сообщество с первых дней специальной операции включилось в сбор материалов об участниках военных действий и о тех, кто оказывает им помощь», - отметил заместитель министра культуры Саратовской области Владимир Баркетов.