27 Февраля 2024 ВТОРНИК
Новости
14:00 | 27 февраля
Посетители выставки «СВОих не бросаем» в музее краеведения могут написать письмо бойцам
13:00 | 27 февраля
Заработная плата медработников сельской местности станет выше 100 тысяч рублей
12:00 | 27 февраля
В профессионально-педагогическом колледже установили мемориальную доску в память о погибшем Алексее Липатове
11:00 | 27 февраля
Продолжается приём заявок на 10 Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы — 2024»
10:00 | 27 февраля
В электросети Саратовской области инвестируют порядка 1 млрд рублей
09:00 | 27 февраля
В Москве обсудят развитие парковой отрасли в России и за рубежом
18:00 | 26 февраля
Саратовских военнослужащих наградили медалями
17:00 | 26 февраля
Саратовская область модернизировала Инвестиционный портал
16:35 | 26 февраля
С киевской хунтой договариваться бессмысленно
16:00 | 26 февраля
Победители конкурса «Нам здесь жить» получат рекомендации для заключения договора о целевом обучении в ПИУ РАНХиГС
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В профессионально-педагогическом колледже установили мемориальную доску в память о погибшем Алексее Липатове

Новости
В профессионально-педагогическом колледже установили мемориальную доску в память о погибшем Алексее Липатове


Cостоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски участнику специальной военной операции, полковнику войск национальной гвардии Алексею Липатову. Она расположена на фасаде здания Профессионально-педагогического колледжа Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.

Алексей Владимирович работал заведующим отделением профессионально-педагогических специальностей. 17 октября 2022 года коллектив колледжа проводил Алексея Липатова в зону специальной военной операции. Для выполнения боевой задачи он был назначен на должность заместителя командира 1198 мотострелкового полка. Трагически погиб 2 марта 2023 года. За самоотверженность, мужество и отвагу награжден орденом Мужества посмертно.

На торжественной церемонии открытия присутствовали мать героя – Надежда Ивановна, супруга – Анна Владимировна, коллектив преподавателей, сотрудников и студентов колледжа.

Ректор СГТУ, профессор Сергей Наумов подчеркнул: «Военной присяге Алексей Владимирович был верен всю свою жизнь. Сильный, отважный человек. Он нес колоссальную силу духа и любовь к Родине. Мы будем помнить его не только как героя и патриота, но и как доброго, отзывчивого человека с чутким и открытым сердцем».

«Отправляясь в зону специальной военной операции, Алексей Владимирович сказал: «ухожу с легким сердцем, потому что знаю, что из вас вырастет достойная смена, достойные граждане нашей страны». Со своей стороны обещаем следовать его напутствию», – поделились воспоминаниями студенты Кирилл Таран и Алена Щеголева.

Присутствующие почтили память о погибшем бойце минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.