В профессионально-педагогическом колледже установили мемориальную доску в память о погибшем Алексее Липатове

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Cостоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски участнику специальной военной операции, полковнику войск национальной гвардии Алексею Липатову. Она расположена на фасаде здания Профессионально-педагогического колледжа Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.Алексей Владимирович работал заведующим отделением профессионально-педагогических специальностей. 17 октября 2022 года коллектив колледжа проводил Алексея Липатова в зону специальной военной операции. Для выполнения боевой задачи он был назначен на должность заместителя командира 1198 мотострелкового полка. Трагически погиб 2 марта 2023 года. За самоотверженность, мужество и отвагу награжден орденом Мужества посмертно.На торжественной церемонии открытия присутствовали мать героя – Надежда Ивановна, супруга – Анна Владимировна, коллектив преподавателей, сотрудников и студентов колледжа.Ректор СГТУ, профессор Сергей Наумов подчеркнул: «Военной присяге Алексей Владимирович был верен всю свою жизнь. Сильный, отважный человек. Он нес колоссальную силу духа и любовь к Родине. Мы будем помнить его не только как героя и патриота, но и как доброго, отзывчивого человека с чутким и открытым сердцем».«Отправляясь в зону специальной военной операции, Алексей Владимирович сказал: «ухожу с легким сердцем, потому что знаю, что из вас вырастет достойная смена, достойные граждане нашей страны». Со своей стороны обещаем следовать его напутствию», – поделились воспоминаниями студенты Кирилл Таран и Алена Щеголева.Присутствующие почтили память о погибшем бойце минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.