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Продолжается приём заявок на 10 Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы — 2024»

Новости

Объявлен юбилейный десятый литературный ежегодный конкурс «Герои Великой Победы».

Продолжается приём заявок на 10 Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы — 2024»


Принять участие в конкурсе могут все желающие, представив свои литературные произведения, рисунки, песни или фотографии, посвящённые героическим событиям Великой Отечественной войны 1941 — 1945 г.г.

Подробную информацию и положение о конкурсе можно найти на официальном сайте https://героивеликойпобеды.рф/

Прием заявок продлится до 1 мая 2024 года (gvp2017@mail.ru).

Номинации:
☑️«Проза. Поэзия. Публицистика (взрослые)»
☑️«Проба пера (детское творчество до 18 лет)
☑️«Рисунок»
☑️«Песня (только оригинальный текст самого автора)»
☑️«Фотография»

Участников ждут сертификаты, а призеров и лауреатов – дипломы.

По итогам конкурса организаторы планируют выпуск книг по номинациям конкурса.