Продолжается приём заявок на 10 Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы — 2024»
Объявлен юбилейный десятый литературный ежегодный конкурс «Герои Великой Победы».
Принять участие в конкурсе могут все желающие, представив свои литературные произведения, рисунки, песни или фотографии, посвящённые героическим событиям Великой Отечественной войны 1941 — 1945 г.г.
Подробную информацию и положение о конкурсе можно найти на официальном сайте https://героивеликойпобеды.рф/
Прием заявок продлится до 1 мая 2024 года (gvp2017@mail.ru).
Номинации:
☑️«Проза. Поэзия. Публицистика (взрослые)»
☑️«Проба пера (детское творчество до 18 лет)
☑️«Рисунок»
☑️«Песня (только оригинальный текст самого автора)»
☑️«Фотография»
Участников ждут сертификаты, а призеров и лауреатов – дипломы.
По итогам конкурса организаторы планируют выпуск книг по номинациям конкурса.