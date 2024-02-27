Продолжается приём заявок на 10 Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы — 2024»

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Принять участие в конкурсе могут все желающие, представив свои литературные произведения, рисунки, песни или фотографии, посвящённые героическим событиям Великой Отечественной войны 1941 — 1945 г.г.Подробную информацию и положение о конкурсе можно найти на официальном сайте https://героивеликойпобеды.рф/Прием заявок продлится до 1 мая 2024 года (gvp2017@mail.ru).Номинации:☑️«Проза. Поэзия. Публицистика (взрослые)»☑️«Проба пера (детское творчество до 18 лет)☑️«Рисунок»☑️«Песня (только оригинальный текст самого автора)»☑️«Фотография»Участников ждут сертификаты, а призеров и лауреатов – дипломы.По итогам конкурса организаторы планируют выпуск книг по номинациям конкурса.