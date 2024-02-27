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В электросети Саратовской области инвестируют порядка 1 млрд рублей

Новости
В 2024 году «Россети Волга» вложит в ремонт и техническое обслуживание электрических сетей Саратовской области порядка 1 млрд рублей.


Специалисты филиала компании – «Саратовских распределительных сетей» отремонтируют более 3,8 тыс. км линий электропередачи от 0,4 до 110 кВ.

Планируется заменить 2,4 тыс. опор, 18,5 тыс. изоляторов, более 150 км проводов и смонтировать 2,4 тыс. птицезащитных устройств. Также энергетики расчистят 951 га трасс воздушных линий, проведут капитальный ремонт электросетевого оборудования на 211 подстанциях 35-110 кВ.

Предусмотрена замена 17 высоковольтных вводов, 144 опорных стержневых изоляторов разъединителей, отделителей, короткозамыкателей и шинных опор. Также запланирован ремонт более 1 тыс. разъединителей, 303 отделителей и короткозамыкателей от 6 до 110 кВ. В электросетях 0,4-10 кВ энергетики выполнят плановые ремонтные работы на 832 подстанциях и 344 трансформаторах.

Основной объем ремонтных работ запланирован на апрель – сентябрь. В компании отмечают, что своевременное и качественное исполнение программы позволит повысить надежность электроснабжения потребителей.