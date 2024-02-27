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В Москве обсудят развитие парковой отрасли в России и за рубежом

Новости
В Москве обсудят развитие парковой отрасли в России и за рубежом


С 3 по 4 апреля в столичном Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоится мероприятие по развитию парковой отрасли, которое впервые объединит сразу несколько знаковых отраслевых проектов, среди которых IV Международная выставка-конференция по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха, общественных пространств и особо охраняемых природных территорий ParkSeason Expo, I Международный форум парков стран БРИКС и I Всероссийский слет директоров парков.

На мероприятии выступят эксперты из таких стран, как Китай, Бразилия, ЮАР, Египет, Индия, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, а также специальные гости из Республики Беларусь и Катара.

Помимо насыщенной деловой программы с участием российских и зарубежных экспертов впервые в нашей стране пройдет образовательная программа для руководителей парковых учреждений.

Также состоится церемония награждения победителей I Всероссийской парковой премии «Парки России». Заявки на участие в премии принимаются до 11 марта на официальном сайте ПаркиРоссии.рус.

Подробная информация о мероприятиях доступна на официальном сайте: https://expo.urbanparks.ru/.