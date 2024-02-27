Вячеслав Калинин рассказал о поддержке участников СВО на 4 млрд рублей

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Депутат Саратовской областной думы, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин поддержал выплаты силовикам - участникам СВО.Напомним, сегодня было анонсировано выделение Правительством России более 4 млрд рублей на поддержку отдельных категорий мобилизованных граждан и контрактников. Речь идет о военнослужащих, которые до мобилизации или заключения контракта были пенсионерами различных силовых структур (МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других) и получали пенсию за выслугу лет. Все они будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет.«Очень важная и нужная инициатива, которая в значительной степени восстанавливает справедливость и отдает должное уважаемым ветеранам различных силовых ведомств, которые сегодня выполняют боевые задачи на передовой. Всецело поддерживаю принятые меры и отмечу, что все решения, которые принимаются для социальной поддержки военнослужащих - участников СВО и членов семей, своевременны, корректны и являются следствием запросов и сигналов «с земли», прежде всего от ветеранского сообщества. Отрадно, что власть сегодня оперативно реагирует на такого рода предложения. Соответствующие поручения Президента в определенной степени помогают ветеранам и их семьям сохранить устойчивое финансовое положение и являются абсолютно справедливыми», - отметил депутат.