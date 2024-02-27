27 Февраля 2024 ВТОРНИК
Новости
14:00 | 27 февраля
Посетители выставки «СВОих не бросаем» в музее краеведения могут написать письмо бойцам
13:00 | 27 февраля
Заработная плата медработников сельской местности станет выше 100 тысяч рублей
12:00 | 27 февраля
В профессионально-педагогическом колледже установили мемориальную доску в память о погибшем Алексее Липатове
11:00 | 27 февраля
Продолжается приём заявок на 10 Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы — 2024»
10:00 | 27 февраля
В электросети Саратовской области инвестируют порядка 1 млрд рублей
09:00 | 27 февраля
В Москве обсудят развитие парковой отрасли в России и за рубежом
18:00 | 26 февраля
Саратовских военнослужащих наградили медалями
17:00 | 26 февраля
Саратовская область модернизировала Инвестиционный портал
16:35 | 26 февраля
С киевской хунтой договариваться бессмысленно
16:00 | 26 февраля
Победители конкурса «Нам здесь жить» получат рекомендации для заключения договора о целевом обучении в ПИУ РАНХиГС
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовских военнослужащих наградили медалями

Новости
Саратовских военнослужащих наградили медалями


Накануне Дня защитника Отечества, в штабе саратовского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» действующих военнослужащих наградили почетными медалями. Торжественную церемонию провел руководитель Саратовского отделения организации Сергей Авезниязов. Он вручил памятную медаль «35 лет вывода Советских войск из Афганистана» действующему военнослужащему - ветерану воздушно-десантных войск. Также медали « За Ратную Доблесть» были вручены военнослужащим Энгельсского авиационного соединения за активное участие в военно-патриотической работе в Саратовской области.