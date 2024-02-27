Саратовских военнослужащих наградили медалями

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Накануне Дня защитника Отечества, в штабе саратовского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» действующих военнослужащих наградили почетными медалями. Торжественную церемонию провел руководитель Саратовского отделения организации Сергей Авезниязов. Он вручил памятную медаль «35 лет вывода Советских войск из Афганистана» действующему военнослужащему - ветерану воздушно-десантных войск. Также медали « За Ратную Доблесть» были вручены военнослужащим Энгельсского авиационного соединения за активное участие в военно-патриотической работе в Саратовской области.