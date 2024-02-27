Выздоравливающих героев СВО поздравили с Днём защитника Отечества

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24 февраля в честь Дня защитника Отечества в Национальном медицинском центре высоких медицинских технологий - центральном военном клиническом госпитале имени Александра Вишневского прошла встреча автономной некоммерческой организации «КОМИТЕТ СЕМЕЙ ВОИНОВ ОТЕЧЕСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» с пациентами учреждения. Встреча прошла при поддержке Шиханского городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» имени гвардии лейтенанта С.Мартынова. Для пациентов была организована выставка портретов «Лица Донбасса» от Саратовского художника Дмитрия Попова. Директор комитета Екатерина Васникина и член актива Елена Гамидова вручили ребятам памятные подарки. Руководитель отделения ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Сергей Мишин ответил на интересующие и злободневные вопросы и поздравил всех присутствующих с праздником, пожелав скорейшего выздоровления, сил и возвращения в строй.