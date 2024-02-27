Саратовцы встретились с доверенным лицом Владимира Путина
25 февраля 2024 года в Саратовском региональном избирательном штабе Владимира Путина состоялась встреча представителей молодёжных и ветеранских общественных организаций с участницей специальной военной операции, лейтенантом медицинской службы, награжденной за мужество и героизм медалью «За отвагу», доверенным лицом Путина — Марией Мирошниченко.
Во встрече приняли участие члены Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»: Сергей Авезниязов, Максим Выдрин, Екатерина Васинкина, Елена Гамидова.
Мария рассказала о своём ратном пути и ответила на многочисленные вопросы участников встречи.
В завершении мероприятия руководитель Саратовского областного отделения ветеранской организации Сергей Авезниязов поблагодарил Марию и вручил ей шарф с символикой «БОЕВОГО БРАТСТВА».