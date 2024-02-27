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Саратовцы встретились с доверенным лицом Владимира Путина

Новости
Саратовцы встретились с доверенным лицом Владимира Путина


25 февраля 2024 года в Саратовском региональном избирательном штабе Владимира Путина состоялась встреча представителей молодёжных и ветеранских общественных организаций с участницей специальной военной операции, лейтенантом медицинской службы, награжденной за мужество и героизм медалью «За отвагу», доверенным лицом Путина — Марией Мирошниченко.

Во встрече приняли участие члены Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»: Сергей Авезниязов, Максим Выдрин, Екатерина Васинкина, Елена Гамидова.

Мария рассказала о своём ратном пути и ответила на многочисленные вопросы участников встречи.

В завершении мероприятия руководитель Саратовского областного отделения ветеранской организации Сергей Авезниязов поблагодарил Марию и вручил ей шарф с символикой «БОЕВОГО БРАТСТВА».