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Саратовская область модернизировала Инвестиционный портал

Новости
Саратовская область модернизировала Инвестиционный портал


Обновлен Инвестиционный портал Саратовской области. Интерфейс сайта стал более современным, информативным и насыщенным.

На главной странице можно ознакомиться с основными показателями социально-экономического развития региона, конкурентными преимуществами, историями успеха, а также перейти на инвестиционную карту Саратовской области, зарегистрироваться в личном кабинете, предложить проект, подать заявку на сопровождение или задать вопрос.

Информация для наглядности представлена в виде графиков, слайдеров и диаграмм. «Шаги инвестора» показывают, какие этапы проходит заявка и какую поддержку получит инвестор при полном сопровождении проекта.

С помощью портала инвестор может получить подробную информацию о расположении, муниципальных образованиях, статистических показателях, инвестиционных и инфраструктурных проектах, преференциальных территориях, мерах поддержки, региональном и федеральном законодательстве и т.д. Здесь также расположены реестр свободных земельных участков (brownfield и greenfield) и площадки с объектами капитального строительства.

«Разработка структуры нового портала проходила совместно с экспертами Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития с учетом всех необходимых требований. Важным новшеством стало внедрение цифрового сервиса – калькулятора мер поддержки. Теперь инвестор может в режиме онлайн узнать, какие льготы и преференции ему доступны, исходя из параметров инвестиционного проекта. Этот сервис существенно упрощает работу с инвесторами. Добавили на сайт раздел «Инвестиции в туризм», где размещены меры поддержки для проектов в сфере туризма, свободные инвестиционные площадки и бизнес-кейсы. Данное направление – одно из перспективных и быстро развивающихся, запрос на эту информацию стабильно высок», - рассказал министр инвестиционной политики области Александр Марченко.

Ссылка на Инвестиционный портал - https://investinsaratov.ru/ru/.