Победители конкурса «Нам здесь жить» получат рекомендации для заключения договора о целевом обучении в ПИУ РАНХиГС

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Конкурс проводится по направлениям:- эссе на тему «Мой муниципалитет – 2035», раскрывающее авторское видение будущего своего муниципального образования;- графический продукт, направленный на популяризацию местного самоуправления среди молодежи и привлечение к участию в осуществлении местного самоуправления;- видеоролик, посвященный развитию местного самоуправления в твоём муниципальном образовании и участию молодежи в осуществлении местного самоуправления;- проектная идея, направленная на решение различных вопросов осуществления местного самоуправления с привлечением молодёжи в твоём муниципальном образовании.Лауреаты конкурса получат рекомендации для заключения договора о целевом обучении по образовательной программе высшего образования «Государственное и муниципальное управление».Прием конкурсных работ осуществляется до 11 апреля 2024 года посредством регистрационной формы: https://clck.ru/38ZuXR.Ознакомиться с подробной информацией о конкурсе можно по ссылке: https://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/nam-zdes-zhit-molodezh-i-mestnoe-samoupravlenie-student.php