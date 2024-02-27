Победители конкурса «Нам здесь жить» получат рекомендации для заключения договора о целевом обучении в ПИУ РАНХиГС
Принять участие в открытом интеллектуальном конкурсе «Нам здесь жить: молодежь и местное самоуправление» обучающиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, студенты, обучающиеся по программам высшего образования.
Конкурс проводится по направлениям:
- эссе на тему «Мой муниципалитет – 2035», раскрывающее авторское видение будущего своего муниципального образования;
- графический продукт, направленный на популяризацию местного самоуправления среди молодежи и привлечение к участию в осуществлении местного самоуправления;
- видеоролик, посвященный развитию местного самоуправления в твоём муниципальном образовании и участию молодежи в осуществлении местного самоуправления;
- проектная идея, направленная на решение различных вопросов осуществления местного самоуправления с привлечением молодёжи в твоём муниципальном образовании.
Лауреаты конкурса получат рекомендации для заключения договора о целевом обучении по образовательной программе высшего образования «Государственное и муниципальное управление».
Прием конкурсных работ осуществляется до 11 апреля 2024 года посредством регистрационной формы: https://clck.ru/38ZuXR.
Ознакомиться с подробной информацией о конкурсе можно по ссылке: https://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/nam-zdes-zhit-molodezh-i-mestnoe-samoupravlenie-student.php
Конкурс проводится по направлениям:
- эссе на тему «Мой муниципалитет – 2035», раскрывающее авторское видение будущего своего муниципального образования;
- графический продукт, направленный на популяризацию местного самоуправления среди молодежи и привлечение к участию в осуществлении местного самоуправления;
- видеоролик, посвященный развитию местного самоуправления в твоём муниципальном образовании и участию молодежи в осуществлении местного самоуправления;
- проектная идея, направленная на решение различных вопросов осуществления местного самоуправления с привлечением молодёжи в твоём муниципальном образовании.
Лауреаты конкурса получат рекомендации для заключения договора о целевом обучении по образовательной программе высшего образования «Государственное и муниципальное управление».
Прием конкурсных работ осуществляется до 11 апреля 2024 года посредством регистрационной формы: https://clck.ru/38ZuXR.
Ознакомиться с подробной информацией о конкурсе можно по ссылке: https://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/nam-zdes-zhit-molodezh-i-mestnoe-samoupravlenie-student.php