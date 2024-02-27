27 Февраля 2024 ВТОРНИК
Новости
14:00 | 27 февраля
Посетители выставки «СВОих не бросаем» в музее краеведения могут написать письмо бойцам
13:00 | 27 февраля
Заработная плата медработников сельской местности станет выше 100 тысяч рублей
12:00 | 27 февраля
В профессионально-педагогическом колледже установили мемориальную доску в память о погибшем Алексее Липатове
11:00 | 27 февраля
Продолжается приём заявок на 10 Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы — 2024»
10:00 | 27 февраля
В электросети Саратовской области инвестируют порядка 1 млрд рублей
09:00 | 27 февраля
В Москве обсудят развитие парковой отрасли в России и за рубежом
18:00 | 26 февраля
Саратовских военнослужащих наградили медалями
17:00 | 26 февраля
Саратовская область модернизировала Инвестиционный портал
16:35 | 26 февраля
С киевской хунтой договариваться бессмысленно
16:00 | 26 февраля
Победители конкурса «Нам здесь жить» получат рекомендации для заключения договора о целевом обучении в ПИУ РАНХиГС
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Победители конкурса «Нам здесь жить» получат рекомендации для заключения договора о целевом обучении в ПИУ РАНХиГС

Новости
Принять участие в открытом интеллектуальном конкурсе «Нам здесь жить: молодежь и местное самоуправление» обучающиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, студенты, обучающиеся по программам высшего образования.



Конкурс проводится по направлениям:
- эссе на тему «Мой муниципалитет – 2035», раскрывающее авторское видение будущего своего муниципального образования;
- графический продукт, направленный на популяризацию местного самоуправления среди молодежи и привлечение к участию в осуществлении местного самоуправления;
- видеоролик, посвященный развитию местного самоуправления в твоём муниципальном образовании и участию молодежи в осуществлении местного самоуправления;
- проектная идея, направленная на решение различных вопросов осуществления местного самоуправления с привлечением молодёжи в твоём муниципальном образовании.

Лауреаты конкурса получат рекомендации для заключения договора о целевом обучении по образовательной программе высшего образования «Государственное и муниципальное управление».

Прием конкурсных работ осуществляется до 11 апреля 2024 года посредством регистрационной формы: https://clck.ru/38ZuXR.

Ознакомиться с подробной информацией о конкурсе можно по ссылке: https://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/nam-zdes-zhit-molodezh-i-mestnoe-samoupravlenie-student.php