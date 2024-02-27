Рекордное количество заявок поступило от юных художников на конкурс афиш для окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

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В Саратовской области завершен прием заявок на конкурс афиш V сезона окружного фестиваля «Театральное Приволжье». В нем приняли участие юные талантливые студенты художественного училища им.А.П.Боголюбова и учащиеся Детских школ искусств региона. Свое мастерство продемонстрировали 173 художника.Всего в I возрастной категории (от 6 до 17 лет включительно) насчитывается 125 заявок, а во II (от 18 до 30 лет) – 48.«Юные саратовские художники ежегодно активно заявляют о своем участии в конкурсе на лучшие афиши фестиваля. До 27 февраля экспертное жюри, в состав которого вошли эксперты в области театрального и изобразительного искусства, определит 20 лучших работ (по 10 от каждой возрастной категории). Они будут направлены в оргкомитет для участия в окружном этапе. Победители конкурса афиш традиционно будут объявлены во Всемирный день театра 27 марта», – отметила министр культуры саратовской области Наталия Щелканова.Напомним, фестиваль проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.