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Рекордное количество заявок поступило от юных художников на конкурс афиш для окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

Новости
Рекордное количество заявок поступило от юных художников на конкурс афиш для окружного фестиваля «Театральное Приволжье»



В Саратовской области завершен прием заявок на конкурс афиш V сезона окружного фестиваля «Театральное Приволжье». В нем приняли участие юные талантливые студенты художественного училища им.А.П.Боголюбова и учащиеся Детских школ искусств региона. Свое мастерство продемонстрировали 173 художника.

Всего в I возрастной категории (от 6 до 17 лет включительно) насчитывается 125 заявок, а во II (от 18 до 30 лет) – 48.

«Юные саратовские художники ежегодно активно заявляют о своем участии в конкурсе на лучшие афиши фестиваля. До 27 февраля экспертное жюри, в состав которого вошли эксперты в области театрального и изобразительного искусства, определит 20 лучших работ (по 10 от каждой возрастной категории). Они будут направлены в оргкомитет для участия в окружном этапе. Победители конкурса афиш традиционно будут объявлены во Всемирный день театра 27 марта», – отметила министр культуры саратовской области Наталия Щелканова.

Напомним, фестиваль проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.