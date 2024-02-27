В Саратовской области в экологических мероприятиях приняли участие более 55 тысяч волонтеров

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В 2023 году организовано и проведено более 200 различных экологических мероприятий, в которых приняло участие порядка 55 тысяч жителей региона.Наиболее крупные и значимые мероприятия проводились в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Экология» в формате Всероссийских и областных экологических акций. Это «Сад памяти», «Вода России» и акция по лесовосстановлению «Сохраним лес!». Все они привлекают внимание общественности к охране окружающей среды и способствуют повышению экологической грамотности населения.Ежегодно Саратовская область участвует в Международной акции «Сад памяти», главная цель которой – создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.В прошлом году в данном мероприятии приняли участие около 6 тысяч человек - волонтеры, активисты, студенты, представители экологической общественности региона, многодетные семьи. Всего за 4 года в акцию поддержали около 30 тысяч жителей региона.Также жители области активно участвуют в ежегодной осенней акции по лесовосстановлению «Сохраним лес!».«За последние пять лет в акции приняло участие более 4 тысяч граждан. В 2023 году участвовали 2400 человек, а высажено более 3 млн.шт. деревьев. Всего за время проведения акции на территории области высадили около пяти миллионов деревьев и кустарников», - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в области ежегодно проводится акция по очистке берегов рек и водоемов «Вода России» и с каждым годом число ее участников растет. Так, за три года количество участвующих увеличилось вдвое, а протяженность убранных берегов возросла в три раза. В прошлом году акцию поддержали уже порядка 11 тысяч жителей региона, прибрались на 750 км береговой зоны местных водоемов.«Выражаю большую благодарность всем неравнодушным жителям нашей области. Тем, кто поддерживает и присоединяется к природоохранным акциям. Особенно приятно видеть, что в экологическое движение все больше и больше включается молодежь, школьники и студенты. В текущем году мы продолжим проведение экоакций. Приглашаем к участию всех желающих», - пригласил жителей региона министр.