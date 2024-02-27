Госветслужба проводит мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний животных

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Профилактические ветеринарные мероприятия включают в себя диагностические исследования и вакцинацию животных против инфекционных болезней.Проведено почти 44 тысячи исследований животных, в том числе 8,7 тыс. исследований на бруцеллез, около 3 тыс. - на туберкулез, 3,8 тыс. - на лейкоз КРС.Кроме того, ветеринарные специалисты выполнили 347 тыс. вакцинаций животных, в том числе 75,2 тыс.- против ящура, 137,3 тыс. - против бешенства, 13,4 тыс. - против сибирской язвы.В ходе подворных обходов ветеринарные специалисты проводят идентификацию и регистрацию молодняка.Не менее важной составляющей профилактики является проведение разъяснительной работы с населением. Специалисты госветслужбы информируют граждан о причинах возникновения опасных заболеваний животных, их клинических признаках и мерах профилактики. Всем владельцам животных вручаются памятки.«Все ветеринарные мероприятия – вакцинации против заразных болезней, диагностические исследования на туберкулез, бруцеллез, лейкоз проводятся сплошным методом, с охватом каждого животного. Это является залогом недопущения возникновения инфекционных болезней животных, в том числе заболеваний общих для человека и животных»,- отметил руководитель регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.