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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Запущен новый сезон Цифрового ликбеза для школьников

Новости
Запущен новый сезон Цифрового ликбеза для школьников

«Цифровой ликбез» - это Всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности. Первый открытый цифровой урок для саратовских школьников пройдет по темам мошенничество с дипфейками; доксинг; кража аккаунтов.
Главной героиней в материалах цифрового ликбеза станет журналистка рыбка Лина, которая ведет колонку в корпоративном журнале о способах защиты от цифровых угроз в подводном мире. По сюжету к Лине обращаются подводные жители Оушенсити и рассказывают свои истории, в которых они попадаются на уловки интернет мошенников. Так, из видеороликов школьники узнают, как определить дипфейки, что такое доксинг и как избежать кражи аккаунтов.

Материалы проекта доступны на сайте цифровойликбез.рф.
Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Новый сезон «Цифрового ликбеза» подготовил интересные видеоролики, которые доступно и на примерах объясняют, как обезопасить себя в сети от фейков, придумать уникальные пароли и настроить двухфакторную аутентификацию аккаунта в социальной сети. Такие интерактивные занятия помогают сформировать у школьников представление о ценности персональных данных, размещенных в Интернете, и важности их защиты», - прокомментировала первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.