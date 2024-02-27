В Саратовской области ждёт студентов «Школа фермера»

просмотров: 184

Старт обучения по специализациям «Современные сельскохозяйственные биотехнологии: новейшие разработки эффективных препаратов для ветеринарии/животноводства (и растениеводства)» и «Генетика и селекция в сельском хозяйстве» запланирован на 22 апреля 2024 года.Желающим пройти обучение необходимо зарегистрироваться на портале сервиса Свое Фермерство (https://svoefermerstvo.ru), прислать заявку на почту n.maslyuk@mail.ru или позвонить по номеру: 8-927-277-23-01.Заявки принимаются с 1 марта до 19 апреля 2024 года.Благодаря «Школе фермера» начинающие и действующие аграрии региона получат знания по прогнозированию и планированию на предприятии, применению цифровых технологий в бизнесе и множеству других направлений. В регионе проект стартует уже в пятый раз. За предыдущие четыре этапа подготовлено около 100 специалистов, которые научились воплощать новые агропроекты, создать крестьянско-фермерские хозяйства и становиться новыми, востребованными поставщиками крупных предприятий.Учебный курс состоит из теоретической и практической частей общей продолжительностью обучения до 3-х календарных месяцев. Теоретическая часть обучения в «Школе фермера» включает в себя посещение занятий на базе Аграрного университета, а также в онлайн-формате на цифровой площадке Свое Фермерство. Практические занятия позволят перенять передовой опыт ведущих сельскохозяйственных производителей.Лекторами выступят преподаватели Вавиловского университета, руководители подразделений Саратовского филиала РСХБ, а также ведущие сельхозтоваропроизводители региона.