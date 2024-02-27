27 Февраля 2024 ВТОРНИК
Новости
14:00 | 27 февраля
Посетители выставки «СВОих не бросаем» в музее краеведения могут написать письмо бойцам
13:00 | 27 февраля
Заработная плата медработников сельской местности станет выше 100 тысяч рублей
12:00 | 27 февраля
В профессионально-педагогическом колледже установили мемориальную доску в память о погибшем Алексее Липатове
11:00 | 27 февраля
Продолжается приём заявок на 10 Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы — 2024»
10:00 | 27 февраля
В электросети Саратовской области инвестируют порядка 1 млрд рублей
09:00 | 27 февраля
В Москве обсудят развитие парковой отрасли в России и за рубежом
18:00 | 26 февраля
Саратовских военнослужащих наградили медалями
17:00 | 26 февраля
Саратовская область модернизировала Инвестиционный портал
16:35 | 26 февраля
С киевской хунтой договариваться бессмысленно
16:00 | 26 февраля
Победители конкурса «Нам здесь жить» получат рекомендации для заключения договора о целевом обучении в ПИУ РАНХиГС
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области ждёт студентов «Школа фермера»

Новости
Весной текущего года на базе Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова будет запущена новая волна «Школы фермера».


Старт обучения по специализациям «Современные сельскохозяйственные биотехнологии: новейшие разработки эффективных препаратов для ветеринарии/животноводства (и растениеводства)» и «Генетика и селекция в сельском хозяйстве» запланирован на 22 апреля 2024 года.

Желающим пройти обучение необходимо зарегистрироваться на портале сервиса Свое Фермерство (https://svoefermerstvo.ru), прислать заявку на почту n.maslyuk@mail.ru или позвонить по номеру: 8-927-277-23-01.
Заявки принимаются с 1 марта до 19 апреля 2024 года.

Благодаря «Школе фермера» начинающие и действующие аграрии региона получат знания по прогнозированию и планированию на предприятии, применению цифровых технологий в бизнесе и множеству других направлений. В регионе проект стартует уже в пятый раз. За предыдущие четыре этапа подготовлено около 100 специалистов, которые научились воплощать новые агропроекты, создать крестьянско-фермерские хозяйства и становиться новыми, востребованными поставщиками крупных предприятий.

Учебный курс состоит из теоретической и практической частей общей продолжительностью обучения до 3-х календарных месяцев. Теоретическая часть обучения в «Школе фермера» включает в себя посещение занятий на базе Аграрного университета, а также в онлайн-формате на цифровой площадке Свое Фермерство. Практические занятия позволят перенять передовой опыт ведущих сельскохозяйственных производителей.

Лекторами выступят преподаватели Вавиловского университета, руководители подразделений Саратовского филиала РСХБ, а также ведущие сельхозтоваропроизводители региона.