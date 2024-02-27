27 Февраля 2024 ВТОРНИК
Новости
14:00 | 27 февраля
Посетители выставки «СВОих не бросаем» в музее краеведения могут написать письмо бойцам
13:00 | 27 февраля
Заработная плата медработников сельской местности станет выше 100 тысяч рублей
12:00 | 27 февраля
В профессионально-педагогическом колледже установили мемориальную доску в память о погибшем Алексее Липатове
11:00 | 27 февраля
Продолжается приём заявок на 10 Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы — 2024»
10:00 | 27 февраля
В электросети Саратовской области инвестируют порядка 1 млрд рублей
09:00 | 27 февраля
В Москве обсудят развитие парковой отрасли в России и за рубежом
18:00 | 26 февраля
Саратовских военнослужащих наградили медалями
17:00 | 26 февраля
Саратовская область модернизировала Инвестиционный портал
16:35 | 26 февраля
С киевской хунтой договариваться бессмысленно
16:00 | 26 февраля
Победители конкурса «Нам здесь жить» получат рекомендации для заключения договора о целевом обучении в ПИУ РАНХиГС
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В саратовском Историческом парке «Россия — Моя история» открылась выставка «Укек: старый город — новые открытия»

Новости
В саратовском Историческом парке «Россия — Моя история» открылась выставка «Укек: старый город — новые открытия»

Новая археологическая экспозиция представляет коллекцию Фондовой службы Исторического парка. Некоторые предметы выставлены впервые.

— Это отличная возможность окунуться в историю золотоордынского города Укек и узнать о последних открытиях, сделанных участниками наших археологических экспедиций за последние несколько лет. Кроме того, выставка интерактивная — это значит, что многие экспонаты можно потрогать, есть фотозоны, здесь проводятся мастер-классы и тематические экскурсии, — рассказал директор саратовского Исторического парка Дмитрий Кубанкин.

Знакомство с выставкой даст возможность узнать особенности архитектуры и благоустройства средневекового города, а также увидеть разнообразие местной и импортной керамики, найденной при раскопках.

Увлекательные инсталляции дополняют повествование о средневековой жизни: дигирное колесо – устройство, служившее для подъема воды из колодцев и прочих водных источников, а также два реалистичных манекена, созданных на основе графических реконструкций лиц по черепам из погребений в результате проведенных антропологических исследований, дают возможность увидеть, как выглядели женщина-горожанка из Укека и мужчина-кочевник из курганного могильника у села Расловка.