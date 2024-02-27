В саратовском Историческом парке «Россия — Моя история» открылась выставка «Укек: старый город — новые открытия»

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Новая археологическая экспозиция представляет коллекцию Фондовой службы Исторического парка. Некоторые предметы выставлены впервые.— Это отличная возможность окунуться в историю золотоордынского города Укек и узнать о последних открытиях, сделанных участниками наших археологических экспедиций за последние несколько лет. Кроме того, выставка интерактивная — это значит, что многие экспонаты можно потрогать, есть фотозоны, здесь проводятся мастер-классы и тематические экскурсии, — рассказал директор саратовского Исторического парка Дмитрий Кубанкин.Знакомство с выставкой даст возможность узнать особенности архитектуры и благоустройства средневекового города, а также увидеть разнообразие местной и импортной керамики, найденной при раскопках.Увлекательные инсталляции дополняют повествование о средневековой жизни: дигирное колесо – устройство, служившее для подъема воды из колодцев и прочих водных источников, а также два реалистичных манекена, созданных на основе графических реконструкций лиц по черепам из погребений в результате проведенных антропологических исследований, дают возможность увидеть, как выглядели женщина-горожанка из Укека и мужчина-кочевник из курганного могильника у села Расловка.