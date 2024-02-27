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Саратовская область приняла участие в Дне НКО на ВДНХ

Новости
Саратовская область приняла участие в Дне НКО на ВДНХ

На ВДНХ в Москве в павильоне «Атом» состоялся День некоммерческих организаций.

Саратовскую область на мероприятии представляли заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко и директор Центра социальных проектов «Донор Волга» Сергей Замчалов.

Представители области приняли участие в работе дискуссионных площадок «Грантовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 2024 году», «Некоммерческие организации в России: 2000 - 2024», а также во встрече с первым заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко.

В рамках мероприятий руководители Фонда президентских грантов, ведущих некоммерческих организаций, представители общественного сектора и органов власти различного уровня обсудили поддержку общественных инициатив и их значимость для жизни страны, поделились своими планами на дальнейшее развитие.

Также на мероприятии подвели итоги работы Фонда президентских грантов за семь лет. По словам Сергея Кириенко, за эти годы по поручению Президента страны на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций выделено только из федерального бюджета более 70 млрд рублей, с обязательным софинансированием региональных бюджетов эта сумма превысила 135 млрд рублей. Вырос в разы объем финансирования, которые регионы вкладывают в поддержку НКО.

Напомним, в 2024 году общая сумма грантовой поддержки на проведение областного конкурса социальных проектов некоммерческих организаций, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области, составит 50 млн рублей.