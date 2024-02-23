В праздничные дни будут работать все медорганизации

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Амбулаторно-поликлинические учреждения и подразделения с 23 по 25 февраля 2024 года будут работать с 9.00 до 14.00, прием вызовов врача на дом - до 13.00.Организованы дежурства врачей участковой службы для приема в поликлинике и обслуживания на дому.Информация для населения о режиме работы ЛПУ в праздничные дни размещена на официальных сайтах, в аккаунтах медицинских организаций в социальных сетях, на информационных стендах во всех территориальных подразделениях.При возникновении экстренных показаний к медицинской помощи необходимо обращаться в службу «03» (со стационарного телефона), 103 (с мобильного), круглосуточно; за неотложной помощью – в поликлинику по месту жительства. Экстренные службы, учреждения стационарного типа работают круглосуточно.