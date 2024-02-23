Построй свой дом: на ВДНХ проходит цикл саратовских мастер-классов

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На ВДНХ проходит цикл мастер-классов и лекций от компаний из Саратовской области. Занятия на стенде региона организовали производители в рамках «месяца промышленности» на выставке «Россия».Мастер-класс «Построй свой дом на Волге» провела группа компаний «Кронверк», занимающаяся производством стройматериалов и строительством. Юные архитекторы и строители проектировали и строили кирпичные домики из мини-версий стройматериалов. Строение можно было украсить и забрать с собой на память.Череду занятий для начинающих строителей продолжил производитель ячеистого газобетона «ДСК «Грас-Саратов». Предприятие также предложило гостям построить дом, но уже из миниатюрных газобетонных кубиков. У посетителей с детьми красочные домики пользовались большим интересом.Ранее в феврале акцию на ВДНХ провел завод «АВРОРА». Представители компании продемонстрировали возможности машины из собственной линейки промышленного оборудования и расфасовали в сувенирную «саратовскую» упаковку 100 кг конфет для гостей стенда.