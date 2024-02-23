В Саратове пройдет экскурсия по выставке художественных работ о старинных храмах

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В начале февраля в здании кинотеатра «Победа» открылась выставка «Утраченные храмы Саратова». А 23 февраля в 19.00 все желающие смогут посетить ее вместе с экскурсоводом. Познакомит посетителей с акварельными работами священник Валерий Апин - график и живописец, член Союза художников России.Проект «Утраченные храмы Саратова» действует с 2015 года. Его задачами является поиск новой информации об утраченных саратовских храмах и ее популяризация через конференции, публикации, выставки, распространение просветительских материалов. Специально для проекта художница Вера Зима при поддержке Историко-архивного отдела Саратовской епархии написала в технике акварели несколько десятков картин с изображением утраченных городских церквей. Основой для творчества стала уникальная информация об этих зданиях и редкие фотографии конца XIX – начала XX веков.Вход свободный.