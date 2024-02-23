Жители Саратовской области от 18 до 45 лет могут заключить контракт на военную службу

просмотров: 133

Об этом сообщили в 12-м Главном управлении Министерства обороны РФ.В частности, граждане могут сами выбрать регион, в котором хотят проходить службу, подразделение и должность.При этом кандидаты пройдут обучение на современной военной технике и вооружении, и к каждому применяется индивидуальный подход с учетом должности, на которой он проходит службу.Также сейчас активно действует программа «Военная служба по контракту - учебе не помеха», направленная на тех, кто учится в средних и высших специальных образовательных учреждениях - благодаря длительному отпуску военнослужащие могут без отрыва от службы в комфортном режиме приезжать к месту обучения и сдавать необходимые экзамены.Военнослужащие по контракту обеспечиваются служебным жильем или получают компенсацию за наем жилья. Для них действуют все меры социальной поддержки, они ежемесячно получают денежное довольствие, а также единовременно - выплаты в размере не менее 245 тысяч рублей.Пройти мероприятия отбора можно в ближайшей части. Среди обязательных требований - возраст от 18 до 45 лет, наличие образования от среднего и выше, категория годности А или Б по состоянию здоровья.