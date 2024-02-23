23 Февраля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 22 февраля
В праздничные дни будут работать все медорганизации
17:00 | 22 февраля
Построй свой дом: на ВДНХ проходит цикл саратовских мастер-классов
16:00 | 22 февраля
В Саратове пройдет экскурсия по выставке художественных работ о старинных храмах
15:00 | 22 февраля
Жители Саратовской области от 18 до 45 лет могут заключить контракт на военную службу
14:00 | 22 февраля
На дополнительную поддержку образовательных учреждений направят более 470 миллионов рублей
13:26 | 22 февраля
В Саратовской больнице заменят 40-летние лифты
13:00 | 22 февраля
Ученики энгельсской школы поддержали участников СВО
12:00 | 22 февраля
С начала года производство тепличных овощей в области выросло на 14%
11:00 | 22 февраля
Сергей Соколов: "При строительстве жилья важны качественные, а не количественные показатели"
10:00 | 22 февраля
Корпорация развития и администрация Аткарского района заключили соглашение о сотрудничестве
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Жители Саратовской области от 18 до 45 лет могут заключить контракт на военную службу

Новости
Жители Саратовской области от 18 до 45 лет могут заключить контракт на военную службу


Об этом сообщили в 12-м Главном управлении Министерства обороны РФ.

В частности, граждане могут сами выбрать регион, в котором хотят проходить службу, подразделение и должность.

При этом кандидаты пройдут обучение на современной военной технике и вооружении, и к каждому применяется индивидуальный подход с учетом должности, на которой он проходит службу.

Также сейчас активно действует программа «Военная служба по контракту - учебе не помеха», направленная на тех, кто учится в средних и высших специальных образовательных учреждениях - благодаря длительному отпуску военнослужащие могут без отрыва от службы в комфортном режиме приезжать к месту обучения и сдавать необходимые экзамены.
Военнослужащие по контракту обеспечиваются служебным жильем или получают компенсацию за наем жилья. Для них действуют все меры социальной поддержки, они ежемесячно получают денежное довольствие, а также единовременно - выплаты в размере не менее 245 тысяч рублей.

Пройти мероприятия отбора можно в ближайшей части. Среди обязательных требований - возраст от 18 до 45 лет, наличие образования от среднего и выше, категория годности А или Б по состоянию здоровья.