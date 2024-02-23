На дополнительную поддержку образовательных учреждений направят более 470 миллионов рублей

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По инициативе спикера Государственной Думы Вячеслава Володина образовательным учреждениям региона продолжают выделять дополнительные средства в размере 2 тысяч на каждого обучающегося. Половина суммы выделяется из областного бюджета, другая часть – из местного.Школы, детские сады, колледжи и учреждения дополнительного образования направляют средства на укрепление материально-технической базы учреждений. Канцелярские товары, учебники, игрушки, спортивный инвентарь, постельные принадлежности, средства гигиены, мебель, посуда – на все это можно потратить выделенные суммы для обеспечения комфортного обучения детей.Для студентов Саратовского политехнического колледжа в рамках программы закупили новое оборудование, необходимое для обучения: швейные машины, электрооборудование, компьютерную технику. Директор учреждения Константин Гудков отметил, что также удалось провести косметический ремонт некоторых аудиторий и системы отопления.Школе №2 районного поселка Базарный Карабулак в 2023 году выделили более 1 миллиона рублей, на которые было закуплено самое необходимое.«В первую очередь мы закупили современную обеденную мебель для ребят и посуду. На средства, которые выделят в этом году, мы докупим мебель в столовую и обновим ее полностью. Также в учреждение приобрели музыкальное оборудование для школьных мероприятий, новые учебники, школьную мебель. Кроме того, у нас появились новые рециркуляторы для дополнительной безопасности детей», – рассказала директор школы Марина Михайлова.На 2024 год в бюджете региона предусмотрено 474 миллиона рублей для оснащения и укрепления материально-технической базы каждого образовательного учреждения в регионе.