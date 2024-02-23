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На дополнительную поддержку образовательных учреждений направят более 470 миллионов рублей

Новости
На дополнительную поддержку образовательных учреждений направят более 470 миллионов рублей

По инициативе спикера Государственной Думы Вячеслава Володина образовательным учреждениям региона продолжают выделять дополнительные средства в размере 2 тысяч на каждого обучающегося. Половина суммы выделяется из областного бюджета, другая часть – из местного.

Школы, детские сады, колледжи и учреждения дополнительного образования направляют средства на укрепление материально-технической базы учреждений. Канцелярские товары, учебники, игрушки, спортивный инвентарь, постельные принадлежности, средства гигиены, мебель, посуда – на все это можно потратить выделенные суммы для обеспечения комфортного обучения детей.

Для студентов Саратовского политехнического колледжа в рамках программы закупили новое оборудование, необходимое для обучения: швейные машины, электрооборудование, компьютерную технику. Директор учреждения Константин Гудков отметил, что также удалось провести косметический ремонт некоторых аудиторий и системы отопления.

Школе №2 районного поселка Базарный Карабулак в 2023 году выделили более 1 миллиона рублей, на которые было закуплено самое необходимое.
«В первую очередь мы закупили современную обеденную мебель для ребят и посуду. На средства, которые выделят в этом году, мы докупим мебель в столовую и обновим ее полностью. Также в учреждение приобрели музыкальное оборудование для школьных мероприятий, новые учебники, школьную мебель. Кроме того, у нас появились новые рециркуляторы для дополнительной безопасности детей», – рассказала директор школы Марина Михайлова.

На 2024 год в бюджете региона предусмотрено 474 миллиона рублей для оснащения и укрепления материально-технической базы каждого образовательного учреждения в регионе.