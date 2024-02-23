Ученики энгельсской школы поддержали участников СВО

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Активисты молодежного отделения «Боевого Братства» школы №21 им. И.М. Каплунова приняли участие в изготовлении окопных свечей, которые пойдут бойцам в зону проведения СВО. Бойцам, находящихся в госпитале, ребята собрали сладкие подарки. Школьники пожелали военнослужащим, находящимся на лечении, скорейшего выздоровления и возвращения домой к близким: «Вы — наши герои! Спасибо за вашу смелость и преданность долгу и стране»."Отдельные слова благодарности за инициативность и поддержку хочется выразить директору школы - Николаю Телегину, ветерану боевых действий и организатору многих акций в поддержку наших бойцов. Подобные акты добра и заботы отражают важность участия молодежи в социальных и гуманитарных инициативах", - рассказал председатель общественного совета Энгельсского района Василий Буцких.