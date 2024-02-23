С начала года производство тепличных овощей в области выросло на 14%

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Объемы производства овощей защищенного грунта в России стабильно растут. Положительную динамику в данном сегменте показывает и Саратовская область: с начала 2024 года производство тепличных овощей в регионе выросло на 14%.Об этом сообщил зампред Правительства – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский. По его словам, в текущем году в теплицах региона произведено 3 031 т овощей (в 2023 году урожай на аналогичную дату составлял 2 653 т), в том числе огурцов – 2 984 т, прочих овощей – 47 т.«Развитию тепличного овощеводства способствует действующий комплекс мер господдержки, а также реализация крупных инвестиционных проектов», - подчеркнул Роман Ковальский.Продукция тепличных хозяйств реализуется на сельскохозяйственных ярмарках выходного дня, а также через собственные специализированные торговые сети в г. Саратов и муниципальных районах области.