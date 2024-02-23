23 Февраля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 22 февраля
В праздничные дни будут работать все медорганизации
17:00 | 22 февраля
Построй свой дом: на ВДНХ проходит цикл саратовских мастер-классов
16:00 | 22 февраля
В Саратове пройдет экскурсия по выставке художественных работ о старинных храмах
15:00 | 22 февраля
Жители Саратовской области от 18 до 45 лет могут заключить контракт на военную службу
14:00 | 22 февраля
На дополнительную поддержку образовательных учреждений направят более 470 миллионов рублей
13:26 | 22 февраля
В Саратовской больнице заменят 40-летние лифты
13:00 | 22 февраля
Ученики энгельсской школы поддержали участников СВО
12:00 | 22 февраля
С начала года производство тепличных овощей в области выросло на 14%
11:00 | 22 февраля
Сергей Соколов: "При строительстве жилья важны качественные, а не количественные показатели"
10:00 | 22 февраля
Корпорация развития и администрация Аткарского района заключили соглашение о сотрудничестве
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

С начала года производство тепличных овощей в области выросло на 14%

Новости
С начала года производство тепличных овощей в области выросло на 14%


Объемы производства овощей защищенного грунта в России стабильно растут. Положительную динамику в данном сегменте показывает и Саратовская область: с начала 2024 года производство тепличных овощей в регионе выросло на 14%.

Об этом сообщил зампред Правительства – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский. По его словам, в текущем году в теплицах региона произведено 3 031 т овощей (в 2023 году урожай на аналогичную дату составлял 2 653 т), в том числе огурцов – 2 984 т, прочих овощей – 47 т.

«Развитию тепличного овощеводства способствует действующий комплекс мер господдержки, а также реализация крупных инвестиционных проектов», - подчеркнул Роман Ковальский.

Продукция тепличных хозяйств реализуется на сельскохозяйственных ярмарках выходного дня, а также через собственные специализированные торговые сети в г. Саратов и муниципальных районах области.