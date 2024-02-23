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Сергей Соколов: "При строительстве жилья важны качественные, а не количественные показатели"

Новости
В Саратовской области за 2023 год объем ввода жилья вырос на 13%. Было введено более 1,1 млн кв. метров жилья, целевой показатель по вводу жилья на год в соответствии с соглашением с Минстроем России был полностью выполнен.



В прошлом году в регионе возвели более 480 тыс. кв. метров многоквартирных домов и свыше 670 тыс. кв. метров - в секторе индивидуального жилищного строительства.

«В прошлом году ввод ИЖС превысил ввод МКД на 40%. Такая ситуация, при достижении плановых показателей, говорит нам о том, что большая часть граждан предпочла частный дом, квартире в многоэтажке. Еще один фактор, который сказался на таком процентном соотношении — совершенно новый подход к строительству многоквартирных домов в нашем регионе. Подход, на мой взгляд, единственно верный, ведь мы строим для людей, которые должны получать качественное жилье со всей необходимой инфраструктурой. Наличие социальной инфраструктуры и качество построенного жилья на первом месте, важны качественные, а не количественные показатели», - подчеркнул министр строительства и ЖКХ Саратовской области Сергей Соколов.

Отметим, что в последние 20 лет в регионе построили порядка 26 млн кв. м. жилья, а также 200 социальных объектов площадью более 700 тыс. кв. метров в рамках их строительства и реконструкции.