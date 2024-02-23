Корпорация развития и администрация Аткарского района заключили соглашение о сотрудничестве

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Директор Корпорации развития области Александр Храпугин обсудил с главой Аткарского района Виктором Елиным реализацию инвестиционных проектов.Виктор Елин рассказал, что на территории района продолжается реализация 10 проектов с объемом инвестиций около 5 млрд рублей и созданием новых рабочих мест.«Оказываем всю необходимую поддержку инвесторам. Выработать правильный механизм взаимодействия с компаниями помогло участие в Региональной инвестиционной школе и активная работа с министерством инвестиционной политики и Корпорацией развития», - отметил Виктор Елин.Также между администрацией района и Корпорацией развития было заключено соглашение о сотрудничестве. Подобные документы будут подписаны со всеми районами и городскими округами в рамках внедрения муниципального инвестиционного стандарта.«Уверен, что документ станет поводом для более тесной работы по улучшению инвестклимата в регионе и реализации новых проектов на территории района», - отметил Александр Храпугин.