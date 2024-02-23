Более 600 студентов в Саратовской области посетили ярмарку вакансий

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В Саратове прошла ярмарка вакансий, которую посетило более 600 студентов высших и средне-специальных учебных заведений города.Более 50 профессий и свыше 770 вакансий представили 15 крупнейших работодателей региона, среди которых Саратовская таможня, региональное Отделение Социального фонда, Управление ФНС по Саратовской области, а также промышленные предприятия.Специалисты региональной службы занятости консультировали молодых людей о возможностях портала «Работа России», показали, как составлять и размещать резюме на портале, рассказали о мерах поддержки и программах для молодежи.«Формат ярмарки вакансий является эффективным инструментом прямого взаимодействия работодателей и студентов, что помогает молодежи в выборе и построении карьеры, позволяет узнать о вакансиях и найти работу в нашем регионе», - отметила директор Центра занятости Саратовской области Елена Соболева.