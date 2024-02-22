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Министр транспорта рассказал, когда планируется запустить трамвай №9

Новости
Министр транспорта рассказал, когда планируется запустить трамвай №9



В эти минуты в ходе расширенного совещания по развитию трамвайной сети министр транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Петаев рассказал: будут ли пересмотрены условия контракта с подрядчиком в случае заключения мирового соглашения.

«Мировое соглашение не заключено. На стадии проведения работ подрядчик вносил корректировки с привлечением проектной организации. Это рабочие моменты, которые учитываются после прохождения госэкспертизы. Соответственно, условия контракта могут меняться исходя из существующих реалий», - сообщил министр.

Также Алексей Петаев проинформировал, что в настоящее время уже ведутся работы по внесению изменений в проектно-сметную документацию.

Повлияет ли эта ситуация на работу на других маршрутах, и когда будет запущен маршрут №9? Министр транспорта ответил, что по «девятке» стоит задача завершить работы до конца года.

«По маршруту №3 принято принципиальное решение – не приступать к работам до завершения маршрута №9. Это правильно с точки зрения распределения нагрузки на дорожную инфраструктуру. Это два самых протяженных и востребованных трамвайных маршрута, поэтому логично завершить один, а затем приступать ко второму», - резюмировал Алексей Петаев.