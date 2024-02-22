Скорейшее завершение судов позволит возобновить реконструкцию трамвая №9

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«На сегодняшний день по данному маршруту мы находимся в стадии судебных процессов с подрядчиком «ФракДжетСтрой». Сколько займет времени рассмотрение всех исков, на данный момент даже прогнозировать невозможно. Да, по закону мы обязаны были подать на расторжение договора из-за неисполнения условий в указанный срок, что и было сделано. Понятно и стремление компании, затратившей средства, как на проведение работ, так и на закупку комплектующих и оборудования, отстоять свои интересы. Очевидно одно – от всей ситуации в первую очередь проигрывают жители, а их интересы превыше всего. Им совершенно не важно, какая компания что строит. Саратовцам нужны комфортные условия на транспорте и скорейшее устранение всех неудобств, которые возникли из-за ограничений на участках дорог для реконструкции.Для правительства области наиболее оптимальным вариантом с учетом всех обстоятельств является заключение мирового соглашения с действующим подрядчиком с установлением объективно возможных сроков завершения реконструкции. Параллельно необходимо будет решить моменты по уже выполненным, но официально не принятым работам, а также актуализации проектно-сметной документации. У «ФракДжетСтроя», по нашим данным, в высокой степени готовности документы по корректировке проектной документации, закуплены и поставлены или поставляются материалы и оборудования для проведения работ. Многие из них с длительным производственным циклом. Если на объект привлекать нового подрядчика, то ему фактически придется все это начинать с нуля, что займет гораздо больше времени. Например, тяговые подстанции завод-изготовитель производит под заказ около полугода. У «ФракДжетСтроя» эти подстанции фактически уже есть.При таком развитии событий есть все обстоятельства, чтобы в апреле выйти на заключение мирового соглашения. Это позволит возобновить работы в апреле-мае», – проинформировал министр.