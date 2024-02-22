На Энгельсском хлебокомбинате введен в эксплуатацию новый производственный цех

просмотров: 151

Зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский посетил одно из крупнейших предприятий хлебопекарной отрасли региона - Энгельсский хлебокомбинат, где в рамках инвестпроекта с общим объемом инвестиций 260 млн. рублей построен новый цех по производству хлебобулочных изделий.На площади 1460 м2 возведен новый корпус, проведён монтаж инженерных сетей, смонтирована линия выпечки подового хлеба, установлено оборудование для заквасочного отделения и отделения бестарного хранения муки. Производство запущено, сейчас в новом цеху выпекается два вида хлеба - формовой и подовый. Мощность цеха - три тонны в сутки.Немаловажно, что у хлебокомбината имеется собственная сырьевая база, действует мельничный комплекс производительностью 45 т муки в сутки. В целом ассортиментный ряд предприятия насчитывает более 68 видов хлеба и хлебобулочных изделий, внедрена линия «Здоровые хлеба».«Даже в сегодняшних непростых условиях предприятия пищепрома области развиваются, модернизируют производственные мощности. Во многом благодаря Энгельсскому хлебокомбинату на столах жителей Саратовской области – безоговорочного лидера в ПФО по производству зерновых культур – всегда есть свежий ароматный хлеб», - отметил по итогам посещения Роман Ковальский.