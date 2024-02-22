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Участники СВО и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, будут получать компенсацию на газификацию домов

Новости
Участники СВО и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, будут получать компенсацию на газификацию домов


Сегодня на заседании Саратовской областной Думы принят законопроект о внесении изменений в закон о предоставлении отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки, связанной с газификацией жилых домов.

Согласно документу право на получение данной единовременной выплаты будет дополнительно предоставлено участникам специальной военной операции и членам их семей, а также лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами.

«Предложение поступило по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по итогам пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя». Выплата будет предоставляться единовременно в размере фактически произведенных расходов на газификацию жилого дома, но не более 100 тысяч рублей. Министерством будет проведена разъяснительная работа», - прокомментировал министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.

Министр также напомнил, что право на выплату в настоящее время уже имеют многодетные семьи, семьи с невысоким уровнем дохода, инвалиды, ветераны и инвалиды боевых действий и другие категории льготников.