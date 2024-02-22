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В Саратовской области поддерживают семейный бизнес

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В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в регионе работают организации инфраструктуры поддержки бизнеса, где каждая семья может получить необходимую помощь.


«По аналитике Торгово-промышленной палаты РФ в России 74% малых и средних предприятий являются семейными компаниями. Семейный бизнес решает важные задачи: привлечение к труду подрастающего поколения, наставничество и преемственность, обеспечение финансовой самостоятельности семьи. Наша задача – повысить престиж семейного предпринимательства, дать людям почувствовать свою ценность и значимость для страны, позволить им «делать бизнес со смыслом». Отмечу, что Президентом России 2024 год объявлен в стране «Годом семьи», - отметил важность поддержки семейного бизнеса на брифинге первый заместитель министра экономического развития области Дмитрий Муравьев.

Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства предоставляет на развитие семейного бизнеса для предпринимателей и самозанятых граждан льготные микрозаймы в сумме от 50 тыс. рублей до 5 млн рублей по ставке от 1% до 12 % годовых на срок до 3-х лет.

«Фондом предоставлено на развитие семейного бизнеса более 114 займов на сумму 234 млн рублей – это 10% от выданных займов», - рассказал первый заместитель министра.

«Через Региональный центр инжиниринга, который работает в структуре Центра «Мой бизнес», мы поддерживаем производственные и сельскохозяйственные компании – а они в большей степени созданы семьями. Здесь широкий спектр услуг – от патентования, сертификации товаров, регистрации товарного знака до разработки программ цифровизации производства, программ модернизации производств, разработки маркетинговых стратегий, технических решений», - отметил Дмитрий Муравьев.

Руководитель Центра «Мой бизнес» Екатерина Демянюк рассказала об услугах для бизнеса, которыми можно воспользоваться, в том числе для создания и развития семейных предприятий: «Это бесплатные консультации, участие в обучающих программах, конференциях, форумах, мастер-классах, тренингах, бизнес-миссиях. Также оказывается содействие по выходу на маркетплейсы и продвижению».

Предприниматели региона рассказали о своем опыте создания и развития семейного бизнеса с господдержкой в разных сферах – производство моющих и дезинфицирующих средств для пищевой промышленности, изготовление спецодежды, производство продукции из лаванды, организация детского палаточного лагеря.