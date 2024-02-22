Около трёх миллиардов рублей направят на строительство школ в Саратове
Сегодня на заседании Саратовской областной думы депутаты приняли поправки в бюджет, внесенные правительством региона. Порядка 3 млрд рублей будут направлены в 2024-2025 годы на строительство трех новых школ в Саратове. Речь идет о дополнительных средствах, привлеченных в казну благодаря участию спикера Государственной думы Вячеслава Володина.
Об этом в своём телеграмм-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«В связи с нехваткой мест в школах Саратова принято решение построить новые образовательные учреждения на 1500 мест в жилых районах Солнечный-2 (рядом с микрорайоном №8) и Авиатор (рядом со школой Авиатор), а также на 400 мест в микрорайоне №6 в Солнечном-2. На эти цели в бюджете на 2024 год предусмотрено 2,1 млрд рублей, на 2025 год – 900 млн рублей. Новые учреждения планируется сдать к 1 сентября 2025 года.
Сейчас перед региональной властью стоит задача подготовить проектно-сметную документацию по каждому объекту, чтобы оперативно провести конкурсные процедуры и определить подрядчиков. Министерство образования параллельно будет вести работу по набору педагогического состава для этих школ.»
Об этом в своём телеграмм-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«В связи с нехваткой мест в школах Саратова принято решение построить новые образовательные учреждения на 1500 мест в жилых районах Солнечный-2 (рядом с микрорайоном №8) и Авиатор (рядом со школой Авиатор), а также на 400 мест в микрорайоне №6 в Солнечном-2. На эти цели в бюджете на 2024 год предусмотрено 2,1 млрд рублей, на 2025 год – 900 млн рублей. Новые учреждения планируется сдать к 1 сентября 2025 года.
Сейчас перед региональной властью стоит задача подготовить проектно-сметную документацию по каждому объекту, чтобы оперативно провести конкурсные процедуры и определить подрядчиков. Министерство образования параллельно будет вести работу по набору педагогического состава для этих школ.»