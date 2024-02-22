22 Февраля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 21 февраля
На Энгельсском хлебокомбинате введен в эксплуатацию новый производственный цех
16:25 | 21 февраля
Министр транспорта рассказал, когда планируется запустить трамвай №9
16:00 | 21 февраля
Участники СВО и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, будут получать компенсацию на газификацию домов
15:42 | 21 февраля
Скорейшее завершение судов позволит возобновить реконструкцию трамвая №9
15:00 | 21 февраля
В Саратовской области поддерживают семейный бизнес
14:00 | 21 февраля
Около трёх миллиардов рублей направят на строительство школ в Саратове
13:00 | 21 февраля
СГУ посетили российские дипломаты и учёные в рамках регионального фестиваля «Дни Китая»
12:00 | 21 февраля
Дуб-старожил из Тинь-Зиня принимает участие в конкурсе «Российское дерево года – 2024»
11:00 | 21 февраля
Саратовцы построят дом на ВДНХ
10:00 | 21 февраля
На заводе керамического кирпича растет производительность труда
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Около трёх миллиардов рублей направят на строительство школ в Саратове

Новости
Сегодня на заседании Саратовской областной думы депутаты приняли поправки в бюджет, внесенные правительством региона. Порядка 3 млрд рублей будут направлены в 2024-2025 годы на строительство трех новых школ в Саратове. Речь идет о дополнительных средствах, привлеченных в казну благодаря участию спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

Об этом в своём телеграмм-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«В связи с нехваткой мест в школах Саратова принято решение построить новые образовательные  учреждения на 1500 мест в жилых районах Солнечный-2 (рядом с микрорайоном №8) и Авиатор (рядом со школой Авиатор), а также на 400 мест в микрорайоне №6 в Солнечном-2. На эти цели в бюджете на 2024 год предусмотрено 2,1 млрд рублей, на 2025 год – 900 млн рублей. Новые учреждения планируется сдать к 1 сентября 2025 года.

Сейчас перед региональной властью стоит задача подготовить проектно-сметную документацию по каждому объекту, чтобы оперативно провести конкурсные процедуры и определить подрядчиков.  Министерство образования параллельно будет вести работу по набору педагогического состава для этих школ.»