Около трёх миллиардов рублей направят на строительство школ в Саратове

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Об этом в своём телеграмм-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.«В связи с нехваткой мест в школах Саратова принято решение построить новые образовательные учреждения на 1500 мест в жилых районах Солнечный-2 (рядом с микрорайоном №8) и Авиатор (рядом со школой Авиатор), а также на 400 мест в микрорайоне №6 в Солнечном-2. На эти цели в бюджете на 2024 год предусмотрено 2,1 млрд рублей, на 2025 год – 900 млн рублей. Новые учреждения планируется сдать к 1 сентября 2025 года.Сейчас перед региональной властью стоит задача подготовить проектно-сметную документацию по каждому объекту, чтобы оперативно провести конкурсные процедуры и определить подрядчиков. Министерство образования параллельно будет вести работу по набору педагогического состава для этих школ.»