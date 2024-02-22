СГУ посетили российские дипломаты и учёные в рамках регионального фестиваля «Дни Китая»

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Гостями СГУ стали Чрезвычайный и Полномочный Посол, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО МИД России Кирилл Барский, старший научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая Александр Пиковер, представитель Общества российско-китайской дружбы Сергей Семёнов и старший научный сотрудник Центра изучения культуры Китая Анастасия Блажкина.Дипломаты и учёные встретились с и.о. ректора, проректором по научной работе и цифровому развитию Алексеем Короновским и проректором по международной деятельности Дмитрием Конаковым. Гостей сопровождали председатель Саратовского регионального отделения ОРКД, доцент кафедры философии культуры и культурологии Владимир Ручин и референт министерства культуры Саратовской области Сергей Рубцов.Алексей Короновский познакомил коллег с историей Саратовского университета и современными достижениями. «Для студентов фестиваль „Дни Китая“ – это возможность узнать из первых уст о направлениях взаимодействия наших стран», – отметил Алексей Александрович.Дмитрий Конаков рассказал об успехах СГУ в сфере международной деятельности. Сегодня в университете учатся студенты из 40 стран, в том числе из Китая. Учёные СГУ проводят много совместных исследований с китайскими коллегами.Заведующий кафедрой дипломатии МГИМО К.М. Барский отметил, что визит в Саратов связан с желанием поддержать региональное отделение Общества российско-китайской дружбы. «В России открыто 25 отделений ОРКД, но такой большой делегацией мы посещаем регион впервые. Есть желание сотрудничать, продвигать общение с китайской стороной. Сегодня в стенах университета мы проводим встречу единомышленников. Нам очень интересно познакомиться с вашими преподавателями и студентами», – сказал Кирилл Михайлович.К.М. Барский прочитал студентам Института истории и международных отношений лекцию о значении народной дипломатии между Россией и Китаем в условиях радикальных перемен в мире и в Евразии. Он рассказал об инструментах создания наиболее благоприятных условий для внутреннего и внешнего развития Китая и о задачах, которые ставит перед страной Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.Посол напомнил о китайских проектах: инициативе «Один пояс, один путь», концепции «Сообщества единой судьбы человечества», новом «Шёлковом пути». «Для китайской дипломатии сегодня характерно стремление использовать новые идеологемы, чтобы насыщать ими сотрудничество в разных областях. Эти новации основаны на традиционных внешнеполитических принципах», – отметил Кирилл Михайлович.Лектор уделил внимание истории развития отношений России и Китая, внешней политике стран, взаимодействию в рамках ШОС, АСЕАН и БРИКС.