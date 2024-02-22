22 Февраля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 21 февраля
На Энгельсском хлебокомбинате введен в эксплуатацию новый производственный цех
16:25 | 21 февраля
Министр транспорта рассказал, когда планируется запустить трамвай №9
16:00 | 21 февраля
Участники СВО и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, будут получать компенсацию на газификацию домов
15:42 | 21 февраля
Скорейшее завершение судов позволит возобновить реконструкцию трамвая №9
15:00 | 21 февраля
В Саратовской области поддерживают семейный бизнес
14:00 | 21 февраля
Около трёх миллиардов рублей направят на строительство школ в Саратове
13:00 | 21 февраля
СГУ посетили российские дипломаты и учёные в рамках регионального фестиваля «Дни Китая»
12:00 | 21 февраля
Дуб-старожил из Тинь-Зиня принимает участие в конкурсе «Российское дерево года – 2024»
11:00 | 21 февраля
Саратовцы построят дом на ВДНХ
10:00 | 21 февраля
На заводе керамического кирпича растет производительность труда
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

СГУ посетили российские дипломаты и учёные в рамках регионального фестиваля «Дни Китая»

Новости
Фестиваль «Дни Китая в Саратовской области» проходит в Саратове с 19 по 22 февраля. Он приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, а также к Годам российско-китайской культуры. В рамках фестиваля делегация Общества российско-китайской дружбы посетила Саратовский университет.

Гостями СГУ стали Чрезвычайный и Полномочный Посол, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО МИД России Кирилл Барский, старший научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая Александр Пиковер, представитель Общества российско-китайской дружбы Сергей Семёнов и старший научный сотрудник Центра изучения культуры Китая Анастасия Блажкина.

Дипломаты и учёные встретились с и.о. ректора, проректором по научной работе и цифровому развитию Алексеем Короновским и проректором по международной деятельности Дмитрием Конаковым. Гостей сопровождали председатель Саратовского регионального отделения ОРКД, доцент кафедры философии культуры и культурологии Владимир Ручин и референт министерства культуры Саратовской области Сергей Рубцов.
Алексей Короновский познакомил коллег с историей Саратовского университета и современными достижениями. «Для студентов фестиваль „Дни Китая“ – это возможность узнать из первых уст о направлениях взаимодействия наших стран», – отметил Алексей Александрович.
Дмитрий Конаков рассказал об успехах СГУ в сфере международной деятельности. Сегодня в университете учатся студенты из 40 стран, в том числе из Китая. Учёные СГУ проводят много совместных исследований с китайскими коллегами.

Заведующий кафедрой дипломатии МГИМО К.М. Барский отметил, что визит в Саратов связан с желанием поддержать региональное отделение Общества российско-китайской дружбы. «В России открыто 25 отделений ОРКД, но такой большой делегацией мы посещаем регион впервые. Есть желание сотрудничать, продвигать общение с китайской стороной. Сегодня в стенах университета мы проводим встречу единомышленников. Нам очень интересно познакомиться с вашими преподавателями и студентами», – сказал Кирилл Михайлович.

К.М. Барский прочитал студентам Института истории и международных отношений лекцию о значении народной дипломатии между Россией и Китаем в условиях радикальных перемен в мире и в Евразии. Он рассказал об инструментах создания наиболее благоприятных условий для внутреннего и внешнего развития Китая и о задачах, которые ставит перед страной Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Посол напомнил о китайских проектах: инициативе «Один пояс, один путь», концепции «Сообщества единой судьбы человечества», новом «Шёлковом пути». «Для китайской дипломатии сегодня характерно стремление использовать новые идеологемы, чтобы насыщать ими сотрудничество в разных областях. Эти новации основаны на традиционных внешнеполитических принципах», – отметил Кирилл Михайлович.

Лектор уделил внимание истории развития отношений России и Китая, внешней политике стран, взаимодействию в рамках ШОС, АСЕАН и БРИКС.