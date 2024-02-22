Дуб-старожил из Тинь-Зиня принимает участие в конкурсе «Российское дерево года – 2024»

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Не так давно дерево попало во Всероссийскую программу «Деревья - памятники живой природы». Теперь оно состоит в реестре от нашего региона под номером 1005 на сайте программы.«Это один из самых старых и больших дубов урочища, который имеет удивительную трехствольную форму. Возраст дерева достигает порядка 200 лет», - рассказал министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.За 14 лет деятельности в рамках программы на сайт www.rosdrevo.ru из 81 субъекта РФ получено более 1300 заявок с описанием деревьев. По результатам работы экспертов 768 внесено в реестр, а 322 дерева уже получили статус «Дерево — памятник живой природы».Заявки для участия деревьев со всей страны формируются до апреля, а в мае начнется открытое голосование на сайте www.rosdrevo.ru.