Саратовцы построят дом на ВДНХ

просмотров: 31

На стенде Саратовской области на ВДНХ в Москве состоится мастер-класс от саратовского производителя автоклавного ячеистого газобетона «ДСК «Грас-Саратов». Юные гости стенда смогут собрать дома из миниатюрных газобетонных блоков, скрепив их специальным раствором. Собранный дом можно будет раскрасить и придумать ему название.Кстати, на стенде региона можно увидеть арт-объекты из саратовского газобетона: саратовский герб и консерваторию.Строительный мастер-класс на стенде Саратовской области в павильоне 75 пройдет 21 февраля (12.00-16.00) и 22 февраля (10.00-14.00).Ранее продукция ДСК «ГРАС-Саратов» в числе ряда саратовских компаний получила сертификат «Сделано в России». Это подтверждение того, что выпускаемая продукция была разработана на территории нашей страны и обладает высокими качествами.