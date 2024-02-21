На заводе керамического кирпича растет производительность труда

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ООО «Завод керамического кирпича» стал участником национального проекта в 2022 году.В рамках реализации пилотного проекта по оптимизации потока изготовления керамического камня удалось достичь высоких показателей: время изготовления сократилось в 2,3 раза, выработка повысилась на 46%, эффективность оборудования возросла на 7,5%, количество запасов снизилось на 43%.В настоящее время коллектив предприятия активно внедряет инструменты бережливого производства и тиражирует их на другие процессы. Программа осуществляется проектным офисом завода, уже есть первые результаты.Так, завершена работа над проектом, реализованным с помощью одного из инструментов бережливого производства «ОЕЕ» - он позволяет оценить потери, связанные с оборудованием, и устранить их. Теперь количество внеплановых простоев фиксируется операторами и заносится в систему «1С». Далее заявка обрабатывается службой главного инженера, определяется причина простоя и пути устранения. В результате внедрения данного инструмента производительность труда была увеличена на 15%.В начале февраля 2024 года открыт проект по внедрению системы «5С», направленной на улучшение рабочих мест. Разработана и внедрена система мотивации, способствующая активному участию сотрудников в проектах по улучшению.