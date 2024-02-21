21 Февраля 2024 СРЕДА
Новости
11:00 | 21 февраля
Саратовцы построят дом на ВДНХ
10:00 | 21 февраля
На заводе керамического кирпича растет производительность труда
09:00 | 21 февраля
Правила землепользования и застройки Саратова будут доработаны
18:00 | 20 февраля
Повышение зарплат медработникам станет стимулом их дальнейшего развития в профессии
17:35 | 20 февраля
В Саратове обсудили поддержку семейного бизнеса
17:00 | 20 февраля
Создание индустриального парка в Саратове идет по намеченному плану и без сбоев
16:00 | 20 февраля
В этом году будет завершена рекультивация многолетней городской свалки в Энгельсе
15:00 | 20 февраля
Третье место чемпионата по настольному теннису заняла сборная команда Саратова и Уфы
14:10 | 20 февраля
Саратовский Исторический парк «Россия — Моя история» приглашает на выставку «Просвещение. Большие перемены»
14:00 | 20 февраля
Приём заявок на программу «Лига экскурсоводов» продлён до 26 февраля
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

На заводе керамического кирпича растет производительность труда

Новости
В Саратовской области продолжается реализация национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Уже 89 предприятий региона участвуют в нацпроекте и добиваются высоких результатов в повышении эффективности производственных процессов.


ООО «Завод керамического кирпича» стал участником национального проекта в 2022 году.

В рамках реализации пилотного проекта по оптимизации потока изготовления керамического камня удалось достичь высоких показателей: время изготовления сократилось в 2,3 раза, выработка повысилась на 46%, эффективность оборудования возросла на 7,5%, количество запасов снизилось на 43%.

В настоящее время коллектив предприятия активно внедряет инструменты бережливого производства и тиражирует их на другие процессы. Программа осуществляется проектным офисом завода, уже есть первые результаты.

Так, завершена работа над проектом, реализованным с помощью одного из инструментов бережливого производства «ОЕЕ» - он позволяет оценить потери, связанные с оборудованием, и устранить их. Теперь количество внеплановых простоев фиксируется операторами и заносится в систему «1С». Далее заявка обрабатывается службой главного инженера, определяется причина простоя и пути устранения. В результате внедрения данного инструмента производительность труда была увеличена на 15%.

В начале февраля 2024 года открыт проект по внедрению системы «5С», направленной на улучшение рабочих мест. Разработана и внедрена система мотивации, способствующая активному участию сотрудников в проектах по улучшению.