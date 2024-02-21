Правила землепользования и застройки Саратова будут доработаны

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С учетом результатов общественных обсуждений, а также по итогам проверки министерством строительства и ЖКХ, принято решение отклонить проект изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов» и направить его на доработку в институт «ТеррНИИгражданпроект».«Проект будет доработан в части структуры градостроительных регламентов территориальных зон, изложения карты градостроительного зонирования в новой редакции. В целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, доработанный проект будет повторно направлен на общественные обсуждения», - прокомментировала исполняющая обязанности заместителя министра ЖКХ - главный архитектор области Анастасия Пузанова.