Саратовский Исторический парк «Россия — Моя история» приглашает на выставку «Просвещение. Большие перемены»

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Иммерсивная экспозиция, созданная Фондом Гуманитарных Проектов по заданию Министерства Просвещения РФ, стала самой популярной выставкой зимы об истории российского просвещения в рамках Международной выставки-форума «Россия», проходящей на территории ВДНХ в Москве в павильоне «Просвещение». На сегодняшний день ее посетили уже более полумиллиона зрителей. С февраля 2024 г. центрами ее всероссийского экспонирования стали Исторические парки в 25 регионах России по поручению министра просвещения С.С. Кравцова.Выставка в мультимедийном формате представляет собой путешествие из прошлого в настоящее и будущее системы отечественного образования в сопровождении главных героев – девочки Маши из настоящего и мальчика Вовы из будущего. Экспозиция иллюстрирует эволюцию системы образования в нашей стране от периода Советского Союза до современной России. Посетители выставки в регионах могут увидеть, чем отличаются подходы к образованию в каждом из субъектов РФ и ознакомиться с тем, как менялись школы и детские сады и какие возможности открываются сегодня перед детьми и молодежью.Экспозиция разделена на тематические зоны. Сначала посетители знакомятся с историей отечественной системы образования, начиная с советских времен, затем проходят в залы «Трудные 90-е» и «Вызовы XXI века» и знакомятся с деятельностью «Министерства будущего», где могут подробно понять, над какими задачами работает Минпросвещения РФ сегодня и каких результатов планирует достичь к 2030 году. Примечательно, что на выставке собран опыт более 40 подведомственных организаций федерального министерства.Основной аудиторией нового федерального выставочного проекта являются школьники и студенты. На Международной выставке-форуме «Россия» интерактивная экспозиция с самого открытия привлекла пристальное внимание культурной и образовательной общественности страны. В числе почетных гостей ее посетили заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, министр Просвещения РФ Сергей Кравцов, эксперты педагогических ВУЗов и победители всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Директор года».В Саратове выставка «Просвещение. Большие перемены» будет представлена до 17 марта 2024 г.Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.Дополнительная информация об экскурсиях по телефону: (8452) 69-50-34.